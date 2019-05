Cineasta peruana se convierte en la primera mujer de su país en llegar a Cannes

"Me da un orgullo muy grande (la selección de su película) y también un poco de pena porque el cine peruano no tenga más películas, incluyendo las hechas por mujeres porque somos muchas las que estamos produciendo", comentó la directora en conversación con Sputnik.

El cine peruano ha tenido cuatro películas en competencia en el famoso festival francés, y dos en muestra; sin embargo todas han sido dirigidas por cineastas hombres.

León asume el logro de ser la primera peruana en llegar con un largometraje a Cannes con alegría por lo que considera la "visibilización" de la problemática de la mujer.

"Me alegra que nuestro trabajo (el de las cineastas) esté siendo valorado y que el problema de la exclusión en general de las mujeres esté sobre el tapete, que lo estemos conversando", dice la directora.

Más aquí: "Inocencia": una película cubana que estremece, contada desde lo humano

Canción sin Nombre, cuenta ella, es un drama que nace de una historia que le contó su fallecido padre, quien fue periodista, acerca de cómo él y sus colegas ayudaron a descubrir a una mafia que traficaba con niños en Perú por el año 1981.

"La película no está basada en hechos reales, sino que lo que me contó mi padre lo tomo como referencia para contar el caso particular de una mujer que pierde a su hijo, además cambio el año pues los hechos los sitúo en 1988, épocas complicadas", relata León.

El Perú de 1988 estaba atravesando los años más violentos del terrorismo con la presencia del movimiento maoísta Sendero Luminoso en pleno auge.

Actualmente dicho movimiento sobrevive con pequeños remanentes en la selva peruana, dedicados a actividades ligadas al narcotráfico.

La cineasta reconoce que existe en el cine peruano una tendencia por regresar siempre al tema de los años del terrorismo, algo que ella asume en su obra como un "ejercicio de memoria" sobre lo que sucedió.

"Sendero toma parte (en la narrativa de Canción sin Nombre) como tomó parte en todas nuestras vidas (…) Yo creo que (volver al tema de Sendero) tiene mucho que ver con el trauma, uno vuelve a hechos que no has podido olvidar por traumáticos y los cineastas que están entre los 40 o 30, que vivieron eso años, me parece natural que hablen de una cosa tan espantosa", afirma la realizadora.

© AP Photo / Jordan Strauss Yalitza Aparicio, primera indígena mexicana en ser nominada al Oscar a mejor actriz

Según el informe de 2003 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Sendero Luminoso causó la muerte 31.331 personas durante la época del conflicto armado interno (1980-2000).

Canción sin Nombre es un proyecto que se empezó a realizar en 2017, y que tiene previsto su estreno comercial en una fecha aún no determinada de 2019.

En la Quincena de los Realizadores será exhibida junto a otros 23 largometrajes de directores de diferentes nacionalidades; el Festival de Cannes se realizará del 14 al 25 de mayo.