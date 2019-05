Autoridades de Venezuela controlarán huellas digitales en frontera con Colombia

"Vamos a implementar, cuando nuestro presidente así lo crea conveniente, un mecanismo para saber exactamente quién sale y quién entra de Venezuela con capta-huellas, ya tenemos la policía fronteriza, ya están listas las instalaciones para inaugurarlas en 15 días", dijo Bernal al canal estatal Venezolana de Televisión.

© AP Photo / Fernando Llano Enfrentamiento entre bandas criminales deja persona herida en frontera Colombia-Venezuela

Tres de los puentes que comunican el Táchira con Colombia están cerrados desde el 22 de febrero cuando se registraron enfrentamientos en esa zona pues la oposición intentaba hacer ingresar camiones con ayuda humanitaria donada por Estados Unidos, pese a la negativa del presidente Nicolás Maduro.

Bernal no aclaró si se reabrirán los puentes, cuyo bloqueo ha complicado la vida de los habitantes de la frontera, pues la mayoría deben cruzar por pasos ilegales, arriesgando sufrir asaltos y extorsiones de los grupos ilegales que actúan en la zona.

Además, el período de lluvias hace aún más arduo que complica aún más el paso por los caminos ilegales, ya que la frontera entre ambos países la forma en esa región el río Táchira.

Bernal aseguró que Venezuela desea evitar un conflicto con Colombia.

© AP Photo / Dolores Ochoa Asciende número de inmigrantes venezolanos radicados en Colombia

Pero el interventor afirmó que, si el país vecino llegara a atacar, Venezuela tendrá que defenderse "y los misiles venezolanos van a caer en territorio colombiano".

"¿O es que nosotros no nos vamos a defender?, ¿o es que allí en El Piñal (ciudad del este de Táchira) no tenemos una base de defensa aérea con misiles que llegan a 200 kilómetros, que significa que nuestros misiles de El Piñal llegarían hasta Bogotá, Dios no quiera, nosotros no queremos guerra con Colombia", dijo.

Bernal dijo creer en el diálogo como la vía para dirimir diferencias y garantizar la paz en ambos países.