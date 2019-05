Embajador ruso en Argentina: el Regimiento Inmortal es importante para la memoria

🎥 "Creo que es muy importante para nuestra memoria encontrarnos en actos como éste", afirmó el embajador ruso durante el acto que tuvo lugar en Buenos Aires. https://t.co/lWiPuqjbt3 pic.twitter.com/3bHnHFB1Mn — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 4 мая 2019 г.

​"Creo que es muy importante para nuestra memoria encontrarnos en actos como éste", afirmó el diplomático durante el acto que tuvo lugar en Buenos Aires.

La capital argentina acogió este 4 de mayo la marcha del Regimiento Inmortal, una iniciativa que recorre distintos países del mundo y en la que participan miles de personas en homenaje a sus seres queridos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patria.

Compatriotas rusos, veteranos de guerra y ciudadanos argentinos se reunieron en la céntrica Plaza San Martín de Buenos Aires para celebrar con anticipación el Día de la Victoria, que cada 9 de mayo rememora el triunfo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre la Alemania nazi en 1945, en uno de los días festivos más importantes de Rusia.

"Ésta es la primera vez que participo en la marcha de Buenos Aires junto a más de 200 personas que están aquí en vez de en Rusia, donde tendremos la misma actividad tanto en Moscú como en otras ciudades por el 9 de mayo, y es de especial importancia porque además el año que viene celebramos el 75º aniversario del Día de la Victoria", reflexionó Feoktístov.

Memoria activa

Esta jornada permite sostener la memoria de una guerra que a Rusia le costó entre 25 y 30 millones de vidas humanas de acuerdo a distintas estimaciones, sostuvo el embajador.

"Es relevante tanto para Argentina como para Rusia, porque ambas somos naciones patrióticas y recordamos aquellos que han caído en acción, pues perdimos un número tremendo de civiles y militares durante la Gran Guerra Patria", valoró.

Por ello es "importante que recordemos, porque algunos dicen que la memoria activa de la gente desaparece en 100 años, que en 100 años todo el mundo olvida todo", observó el jefe de la diplomacia rusa.

"Pero no creo que en 25 años Rusia olvide nada de lo que pasó, porque nosotros mismos no lo hemos olvidado: nuestros allegados, padres, abuelos y bisabuelos intervinieron en el conflicto, y no hay una sola familia rusa en donde no hubiera un soldado o un general que no luchara durante la Segunda Guerra Mundial", añadió.

Películas y libros traen al recuerdo de distintas maneras los hechos heroicos y los hitos que transcurrieron durante la guerra, así que no hay duda de que dentro de 25 años el mundo seguirá reconociendo la capitulación del nazismo ante las tropas soviéticas, puntualizó el embajador.

"Es importante luchar contra las noticias falsas y los intentos de revisionismo histórico, porque la liberación de Europa por parte del Ejército ruso es presentada por algunos políticos como que el Ejército conquistó Europa, lo que es absolutamente falso", advirtió Feoktístov.

Rusia y Argentina, hermandadas

El embajador tuvo unas palabras de reconocimiento para Argentina mientras sonaba Katiusha, una legendaria canción soviética sobre una joven que añora a su amado, un soldado que integró al Ejército para luchar contra el nazismo.

"Estamos agradecidos a Argentina porque cada año apoya la resolución de Rusia ante la Asamblea General de Naciones Unidas que combate el intento de glorificar el nazismo, el antisemitismo, la xenofobia y cualquier forma de intolerancia", expresó el diplomático.

Alumnos del colegio adjunto a la Embajada de Rusia en Argentina marcharon junto a sus padres en compañía del resto de la comunidad rusa hasta un monumento de la Plaza San Martín erigido en honor a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas de 1982 que enfrentó a Argentina contra Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

​​El embajador mostró su complacencia no sólo por la afluencia de sus compatriotas a la marcha del Regimiento Inmortal de Buenos Aires, "sino también por la de los argentinos que vinieron a apoyarnos, porque ellos también tuvieron soldados en Malvinas y para Argentina es importante recordar recordar las cosas".

Historia presente

Feoktístov sujetaba entre sus manos una foto enmarcada de su abuelo y de su padre, que lucharon en diferentes frentes durante la Segunda Guerra Mundial.

Su progenitor, que hoy tiene 92 años, "era joven cuando fue enviado al frente bielorruso, mientras que mi abuelo luchó en Yugoslavia y después de la guerra fue consejero militar del presidente yugoslavo Josip Broz 'Tito'", reveló el embajador.

"Hoy hablé con mi padre y estaba feliz de saber que su hijo está celebrando el Día de la Victoria en el corazón de Buenos Aires, aunque sea lejos de su casa", finalizó.

La banda de la Gendarmería argentina acompañó este sábado con sus instrumentos la marcha del Regimiento Inmortal de la capital argentina.

En el país sudamericano también se convocaron actos similares en Mar del Plata, ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires (este); Rosario (centro), Paraná, en la provincia de Entre Ríos (este); y Oberá, en la provincia de Misiones (noreste).

En la marcha del Regimiento Inmortal también estuvieron presentes, como cada año, representantes de la Embajada rusa y del Centro Ruso de la Cultura y la Ciencia en Argentina (Casa de Rusia).

