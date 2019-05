España "no tiene ninguna intención" de entregar a Leopoldo López a las autoridades venezolanas

MADRID (Sputnik) — El ministro de Fomento español en funciones, mano derecha del presidente Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, reiteró que el Ejecutivo español "no tiene ninguna intención" de entregar al líder opositor Leopoldo López a las autoridades venezolanas.

"La intención del Gobierno es que se siga manteniendo en la Embajada española, por lo que esperamos también que se mantenga la seguridad de las instalaciones de la Embajada y no se produzca ninguna intervención sobre la misma", afirmó Ábalos en una entrevista con Televisión Española.

López se encuentra en la Embajada española en Caracas desde el 30 de abril, después de participar en un intento de levantamiento militar junto al opositor Juan Guaidó.

© AP Photo / Ariana Cubillos "Estamos frente a una mentira a escala global sobre Venezuela"

Ábalos explicó que el Gobierno español está "a la espera de los acontecimientos", para después "llegar a una vía pacífica" que, según explicó, sería mediante "elecciones libres".

"Lo que está claro es que el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo, por lo que queremos y pedimos que no haya costes en la vida de las personas", afirmó.

Por su parte el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, afirmó que el Gobierno español limitará las actividades políticas del opositor venezolano Leopoldo López en la Embajada española en Caracas.

"España no va a permitir que su Embajada se convierte en un centro de activismo político", afirmó el canciller desde Beirut, donde se encuentra de visita oficial.

El canciller español reconoció que el líder opositor venezolano tuvo un encuentro con la prensa en la Embajada, pero aseguró que a partir de ahora "eso estará regulado"

"Tenemos la confianza de que con estas prohibiciones, Venezuela va a respetar la inmunidad diplomática de la Embajada española", afirmó el ministro.

Ademas, volvió a reiterar que España "no entregará a Leopoldo López" y que si no pide el asilo es "porque no se contempla en la legislación esa posibilidad".

"España no tiene la figura del asilado político en una Embajada. Existe la figura del asilo político, pero Leopoldo López no lo ha pedido porque no lo puede pedir. El asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español, según la legislación", afirmó Borrell.

Ante esta situación, concretó que "está en una figura de huésped o acogido en la Embajada" y "naturalmente, eso implica una limitación a su actividad política", aseguró.

Radio: Venezuela: "se frenó un golpe de estado a la vieja usanza"

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Madrid niega haber admitido en privado que el reconocimiento a Guaidó fue un error

El pasado 30 de abril, Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, publicó un vídeo acompañado de López, en el que llamó a la población y a los militares a tomar las calles contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

El vídeo fue grabado a la altura de la Base Militar Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, en el este de Caracas, donde Guaidó apareció junto a algunos militares y dos tanquetas.

Vídeos: Tensión en Caracas durante las manifestaciones contra Maduro

© AP Photo / Rodrigo Abd Padrino López afirma que oposición venezolana quiere una fuerza armada llena de sangre

El ministro venezolano del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, afirmó que el Gobierno de Maduro desactivó la intentona golpista de militares traidores.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó, por su parte, que el 80% de los militares que aparecieron en el vídeo junto a Guaidó y López fueron engañados, y a mediodía la mayoría ya había vuelto a sus comandos, incluso con las ocho tanquetas militares que habían sido tomadas.

El 2 de mayo, el propio Maduro afirmó que la Fuerza Armada venezolana está "unida como nunca antes derrotando intentona golpista de traidores que se venden a los dólares de Washington".