Seguidores de Maduro llegan a Miraflores y opositores se enfrentan a militares

Una vez más ambos bandos se ubicaron en el que habitualmente es su terreno.

El oficialismo conmemoró el Día del Trabajador con una concentración que se inició a las 9:00 hora local (13:00 GMT), en el Distribuidor Longaray, en un sector conocido como El Valle.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Maduro acusa a la oposición de buscar una guerra civil en Venezuela

Allí, con tambores y pancartas contra el imperialismo, en rechazo al alzamiento militar del martes y en respaldo al jefe de Estado, comenzó la marcha de civiles y milicianos (ciudadanos con entrenamiento militar) cuyo destino final fue el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

"Estamos aquí para darle apoyo al presidente (Nicolás) Maduro y a todos los trabajadores, porque él está haciendo lo que tiene que hacer, para quitarnos este yugo de encima, que es el norte, (el presidente de EEUU Donald) Trump que nos tiene aplastados y ese es el que tenemos que vencer", expresó a esta agencia Emma Machado, jubilada de 75 años.

© Sputnik / Magda Gibelli La manifestación a favor del Gobierno en El Valle, Caracas

Inicialmente, los seguidores del Gobierno ocuparon solo el sentido este de la autopista Francisco Fajardo (principal arteria vial de la ciudad), pero pasadas las 11:00 hora local (15:00 GMT) la multitud copó toda la vía.

© Sputnik / Magda Gibelli Protesta de la oposición en la Plaza Altamira

La oposición, que fue llamada a concentrarse en 15 lugares de la ciudad, nunca se especificó cuál sería el punto final de la actividad para protestar en el día de los trabajadores, pero el grueso se ubicó principalmente en la Plaza Altamira.

"Yo estoy aquí por mi país, porque la situación no es de políticos, sino de la ciudadanía, ya el sueldo no nos alcanza, no conseguimos comida, los útiles escolares para nuestros hijos no pueden comprarse, hay que seguir en la calle, ya el miedo se acabó y se acabó por mis dos hijos", indicó a esta agencia Carolina Salazar de 39 años.

© REUTERS / Manaure Quintero Tensión en Caracas durante las manifestaciones contra Maduro (vídeos)

Los manifestantes y grupos conocidos desde las movilizaciones antigubernamentales de 2017 como "la resistencia" bajaron a la autopista para ubicarse en los predios de la Base Militar Francisco Miranda, también conocida como La Carlota.

Mientras el resto miraba desde los elevados adyacentes, el referido grupo con capuchas, máscaras antigas, piedras y bombas molotov, se enfrentaban a los uniformados que desde la base militar les arrojaban gases lacrimógenos y perdigones.

El grupo integrado principalmente por jóvenes derribó varios tramos del cerco perimetral de la base militar e incluso algunos lograron ingresar, corroboró Sputnik en el sitio, mientras otros rompieron muros y masetas de vías cercanas para arrojar estos objetos a los militares.

Además: Guaidó aparece con Leopoldo López llamando a los militares a acabar con la "usurpación"

Pasadas las 15:00 hora Caracas (19:00 GMT), se escucharon disparos con armas de fuego y fuertes denotaciones, reinó la confusión y los manifestantes se dispersaron, posteriormente, llegaron 8 tanquetas de la Policía Nacional Bolivariana al sitio, haciendo retroceder a la mayoría.

© REUTERS / Fausto Torrealba Seguidores de Maduro marchan en Caracas

Durante el recorrido de Sputnik, por esta zona circularon varias motocicletas y camiones que trasladaban a los heridos principalmente por perdigones y objetos contundentes, hacia los centros asistenciales más cercanos.

A las 16:00 hora local (20:00 GMT) la represión continuaba en esta zona de Caracas, médicos del centro Salud Chacao, informaron a Sputnik, que para esa hora el balance era de 27 heridos, uno de ellos por arma de fuego en el pie.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido un balance oficial de la situación que se registró en el este de la ciudad.

© Sputnik / Magda Gibelli La manifestación a favor del Gobierno en El Valle, Caracas

El diputado opositor, Juan Guaidó, quien ha convocado a la gente a las calles en los últimos días, se presentó en la urbanización el Marqués desde donde llamó a un paro escalonado de actividades, "hasta llegar a una huelga general a escala nacional".

Radio: Venezuela: "se frenó un golpe de estado a la vieja usanza"

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo, desde la movilización a favor de Maduro que Guaidó carecía de fuerza para convocar a un paro nacional.

"Convocar paro escalonado necesita tener fuerza, no tienen pueblo, a quien convencer de sus propuestas, a quien motivar para que se muevan, ¿qué van a hacer un paro de trabajadores? pregúntenles a los trabajadores aquí si se van a parar", expresó Cabello durante la movilización en el oeste de Caracas.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Experto: intento de golpe de Guaidó y López apunta a justificar una acción armada de EEUU

El día 30 de abril, Venezuela amaneció conectada en las redes, luego de que el diputado opositor Juan Guaidó apareció, en un video colgado en Twitter con el dirigente Leopoldo López, quien se evadió de su casa donde cumplía una condena de casi 13 años de prisión.

El material difundido en las redes fue grabado en los predios de la mencionada base militar y se avistaba, junto a Guaidó a unos 30 militares, anunciando el inicio de una operación para derrocar al jefe de Estado, Nicolás Maduro.

De inmediato, Cabello, llamó a los seguidores del mandatario al Palacio de Miraflores, donde permanecieron hasta la noche.

© Sputnik / Magda Gibelli Protesta de la oposición en la Plaza Altamira

El 30 de abril, el este de Caracas también fue centro de enfrentamientos de grupos de manifestantes que intentaban ingresar a la base militar con piedras y objetos contundentes, acompañados por uniformados con ametralladoras, al menos 70 personas resultaron heridas, la mayoría por perdigones y armas de fuego.

También: Por qué Juan Guaidó ya no es noticia

Maduro informó esa misma noche que estos enfrentamientos dejaron 8 funcionarios heridos por armas de fuego, dos de ellos gravemente, que estaban en terapia intensiva.

© REUTERS / Marco Bello Maduro afirma que en Venezuela ganó la paz

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el 80% de los militares que aparecieron en el video junto a Guaidó y Leopoldo López fueron engañados, y a medio día la mayoría ya había vuelto a sus comandos, incluso con las 8 tanquetas militares que habían sido tomadas.

Leopoldo López pasó la tarde junto a su familia en la embajada de Chile, y posteriormente se fue a la de España, de acuerdo con la información que aportaron las cancillerías de esos países, este miércoles no fue visto en las calles.

En cuanto a los militares, una vez replegados, estuvieron la Plaza Altamira, y después de acuerdo a algunos medios, pidieron refugio en la embajada de Brasil, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades de ese país, pero este miércoles tampoco estuvieron acompañando las marchas.