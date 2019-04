Esta es la verdad sobre cómo se gestó el intento de golpe de Guaidó

Díaz narró a Sputnik qué sucedió esta mañana del 30 de abril, luego de que Juan Guaidó publicara un vídeo junto al opositor, Leopoldo López, llamando a la población y a los militares a salir a las calles para "recuperar la libertad".

Antes se había informado que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro estaba desarticulando un intento de golpe de "un reducido grupo de efectivos militares traidores".

Según Díaz, "este grupo sedicioso" de militares fue orquestado por "un par de comandantes" que no "tienen tropa ni arraigo, no tienen liderazgo en la FANB".

"Agarraron a un grupo de muchachos a los cuales comandaban, y les dijeron que iban a hacer una operación x en uno de los poderes públicos y se los llevaron engañados al escenario de confrontación golpista ahí frente a la base aérea militar de La Carlota", contó la vicepresidenta.

Díaz explicó que el accionar de la FANB se asienta en "uno de los pilares de la revolución chavista (…): la unión cívico militar".

"A diferencia de Chile y de otros países de la región —continuó Díaz—, la FANB está conformada por hombres y mujeres del pueblo, de extracción popular, de sectores humildes. El comandante [Hugo] Chávez logró que se sumarán las esperanzas de esos hombres del pueblo con los del pueblo civil, para la construcción de un proyecto que es propio y tiene como origen la participación popular".

A su vez, la vicepresidenta recordó el artículo quinto de la Constitución, que textualmente dice que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo", quien la ejerce de manera directa a través de la Constitución y las leyes, e indirectamente a través del voto.

"Eso marca la diferencia de lo que es este proceso en Venezuela, que muchas democracias tradicionales representativas no entienden: no es una democracia representativa, no es que nosotros votamos cada cinco años y dejamos que quienes elegimos decidan lo que va a ocurrir en el país (…) Eso fue lo que vimos hoy en esa FANB que cada vez está más imbricada con esos deseos, anhelos de la patria del pueblo venezolano", concluyó.