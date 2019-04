Hombre de confianza de Alan García afirma que el expresidente recibió dinero de Odebrecht

"De forma progresiva iba llevándole dinero [de Odebrecht] al expresidente Alan García Pérez, cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares", confesó Atala a los fiscales del equipo Lava Jato, difundió IDL-Reporteros.

Atala reveló que en 2007, el exsecretario de la Presidencia, Luis Nava, le propuso ser apoderado de la empresa Ammarin Investment en el principado de Andorra.

Esta empresa off shore se constituyó bajo gestiones del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

En 2008, asegura Atala, Nava le comunicó que la cuenta en Andorra era propiedad de Alan García.

"Yo me di por enterado de ello [la propiedad de la cuentas a nombre de García] en ese momento, [Nava] no me dio mayores explicaciones sobre el porqué me decía ello en ese momento, a mí tampoco me dio el tiempo para hacerle las preguntas al respecto", dijo el exvicepresidente de Petroperú a los fiscales, según el medio.

El monto total del dinero depositado en Andorra era de 1,3 millones de dólares, el cual Atala fue retirando de a 20.000 y 30.000 dólares para entregárselos al expresidente.

Estas entregas se realizaron entre los años 2010 y 2018.

Vizcarra apoya investigaciones



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se refirió a las declaraciones dadas por Atala.

Al respecto manifestó su apoyo a quienes llevan a cabo las investigaciones.

"Lo que siempre hemos pedido y reclamado a las instituciones que administran justicia: que se llegue a la verdad y para eso todo el apoyo [del Gobierno]", dijo Vizcarra a la prensa.

Por su parte, la Fiscalía manifestó que Atala "ha recibido amenazas por parte de una facción del Partido Aprista", agrupación de la cual fue líder Alan García.

En el Partido Aprista existe una facción llamada "fuerza de choque", manifestaron los integrantes del equipo Lava Jato en una audiencia judicial realizada este 30 de abril y en la que solicitaron arresto domiciliario por 36 meses contra Atala.

Ese sector habría realizado amenazas contra Atala y su familia por delatar al expresidente.

García era investigado por recibir sobornos de Odebrecht por la construcción de la obra Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, se le atribuía haber recibido dinero de la constructora por unas conferencias dictadas en Brasil en 2012, las cuales serían actividades de fachada para realizar los pagos.

El 17 de abril pasado, el expresidente García se quitó la vida en su vivienda, ante la orden de la justicia de detenerlo por el caso Odebrecht.