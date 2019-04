Militares revelan que fueron engañados para sumarse al golpe de Estado en Venezuela (vídeos)

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó la actuación de la oposición encabezada por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y el ahora prófugo Leopoldo López como "un espectáculo triste".

En las redes sociales aparecen los vídeos en los que los militares revelan que fueron engañados para sumarse al golpe de Estado.

"Este es otro sabotaje de la derecha golpista que quiere que nosotros mismos nos enfrentemos", dice un militar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional —Sebin—.

​"En la madrugada nos dijeron: móntense que van para el CNE (Consejo Nacional Electoral)", dice otro militar.

"El mayor Sequeda, para que yo me quedara me obligó, me dijo quédate ahí, me puso dos fusileros y me dijo 'toma la pistola'. Yo la agarré y la escondí en el koala", revela otro de los efectivos que logró escapar del distribuidor Altamira y entregarse a los militares leales al Gobierno legítimo.