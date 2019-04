Venezuela abandona la OEA y lo celebra con una gran marcha chavista en las calles de Caracas

Corría el año 2017 y el país vivía uno de sus momentos más convulsos de los últimos años. En la calle, día sí y día también, había "guarimbas", como se conocen popularmente a los cuatro meses (abril- julio) de violencia callejera perpetrada durante las marchas opositoras. Aquellas semanas de terror terminaron con más de 150 muertos en todo el país y centenares de heridos. En aquel contexto de convulsión política y social, la OEA convocó una reunión de cancilleres del organismo para el 2 de mayo en San Salvador. El objetivo: hablar de la crisis venezolana y presionar a los estados miembro para sancionar al país caribeño.

© Sputnik / Esther Yánez En Caracas celebran que Venezuela se va de la OEA (fotos, vídeos)

A Caracas no le gustó esta convocatoria y denunció que violaba la Carta de la OEA que en su artículo 1 dice que la institución interamericana nunca podrá "intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros".

Injerencia. Falta de respeto a la soberanía de un país. Eran los mensajes que se lanzaban desde Miraflores y este desaire fue el detonante de una decisión que se venía fraguando desde hacía semanas. El anuncio fue impactante porque nunca antes, ningún país había abandonado voluntariamente el organismo con sede en Washington. Han pasado dos años desde aquellos momentos de coyuntura extrema y este nuevo 27 de abril se cumple lo que marca el artículo 143 de la Carta que se remonta a la fecha de su fundación, en 1948: "Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta". Llegó el día.

Te puede interesar: Polémica en Venezuela por la inminente salida de la OEA

Para al analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Quintana, hay que ser "muy cuidadoso" a la hora de decir si esto es una "victoria" del Gobierno de Nicolás Maduro. En conversación telefónica con Sputnik, el analista sostiene que "se está dando una circunstancia de asedio al país y Venezuela debe mantener los espacios de interlocución política multilateral. Si nos estamos retirando es porque no había condiciones de permanencia y creo que eso no es una buena noticia para la región ni tampoco para Venezuela". No obstante, Quintana asegura que "si lo ponemos en la perspectiva de la polarización venezolana o de cómo se leen las cosas en Venezuela, sí es una victoria del Gobierno de Maduro salirse en este momento del organismo porque en verdad, la OEA nunca ha reflejado los intereses de la región suramericana y siempre ha estado subordinada a los intereses de EEUU".

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas La marcha chavista en Caracas, Venezuela

Para quien sí es una victoria la salida del país caribeño de la institución interamericana es para los miles de venezolanos chavistas que durante la jornada han salido a marchar por las calles de Caracas. El chavismo, un día más, ha llamado a los suyos a tomar las principales avenidas de la ciudad. En esta ocasión, para "celebrar" la retirada voluntaria de un organismo que consideran injerencista e irrespetuoso con la soberanía de su país. "Venezuela, libre e independiente, no retornará jamás a la OEA", gritaba Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del PSUV, en el cierre de la jornada, frente a una multitud vestida de rojo y arropada por sus insignias chavistas habituales: pancartas de revolución, carteles bolivarianos, la bandera tricolor con sus ocho estrellas blancas, música, más música, tambores, alegría, horas bajo el sol del Caribe reivindicando lo suyo, que no es poco, porque es un país entero que dicen que no quieren regalar a nadie.

© AP Photo / Ariana Cubillos Diosdado Cabello: la salida de Venezuela de OEA aumenta desesperación de EEUU

Maripaz tiene 52 años y responde con una sola palabra cuando le preguntan qué le parece que Venezuela salga de la OEA. "Excelente", dice. Y hace una pausa como preguntando con la mirada si hace falta decir algo más. Lo dice. "La OEA ha estado en contra de nosotros siempre y ha contribuido a la involución del país. Pero eso ya se acabó. Ahora estamos viviendo otra época y no nos va a parar nadie. A la Revolución no la va a parar nadie". Maripaz lleva camiseta y gorra roja. A su lado, Evelyn, otra mujer que supera los 50, caraqueña, no va de rojo pero lleva un paraguas para protegerse del sol. "La OEA nunca nos apoyó y Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible para sacar a Venezuela adelante. Queremos un país próspero y queremos tomar nuestras propias decisiones. Que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer". Es un mantra. Que nadie venga a. Que nadie nos diga que. Soberanía. Independencia. Yankees Go Home. La dignidad como ADN en tiempos de crisis y bloqueo financiero.

También: Cabello afirma que Venezuela ya se fue de la OEA

Estos días, la pregunta más recurrente entre los círculos políticos, periodísticos y en las esquinas calientes de cada Plaza Bolívar del país es si realmente Venezuela saldría hoy de la OEA. La situación política que actualmente vive el país caribeño, con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, autoproclamado como presidente encargado del país y reconocido por algunos países del organismo hemisférico y por su secretario general, hacen este planteo como necesario. Para Luis Quintana, "a los efectos jurídicos y políticos, a partir del sábado 27 de abril, Venezuela deja de pertenecer a la OEA. El país ha cumplido con todos los mecanismos necesarios para irse según establece la Carta de la organización". Y aunque Guaidó, el pasado 8 de Febrero, envió una carta a Luis Almagro en la que señalaba que dejaba sin efecto la denuncia de la Carta efectuada por Maduro para que Venezuela permanezca en el ente panamericano, lo cierto es que "Guaidó nunca ha conseguido los votos suficientes para obtener el reconocimiento de la OEA", señala el profesor de la UCV.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas La marcha chavista en Caracas, Venezuela

"Hay un juego político", continúa Quintana, "que refleja las contradicciones que no solamente hay dentro de Venezuela sino en el continente y que sigue siendo un escenario donde el Gobierno legítimo del presidente Maduro no está completamente aislado. Si bien hay una gran parte de países que le condenan y que han dejado de reconocerle, también hay otro conjunto de países que una y otra vez, impiden que las iniciativas de EEUU no properen. La OEA continúa siendo un escenario en disputa y Venezuela, a pesar de los pesares, ha venido resistiendo estoicamente todos los proyectos en su contra".

El canciller Jorge Arreaza salió a la tarima que instalaron junto a su cancillería para culminar la jornada de celebración chavista. Apareció ataviado con la chaqueta tricolor que tantas veces luce Maduro o cualquiera de su gobierno. Es lo más trendy del merchandising bolivariano y al margen de cualquier broma que pudiera suscitar que un diplomático de alto rango de un país salga vestido con ropa deportiva en un acto público multitudinario, la chaqueta simboliza mucho. Cada color (amarillo, rojo, azul) es un pedazo de historia de una Venezuela que se liberó hace cientos de años de su opresor y que no está dispuesta a dar marcha atrás en sus decisiones.

Arreaza dedicó la mayor parte de su discurso a hablar de las sanciones que desde hace más de un año y medio, EEUU ha impuesto contra el país caribeño y que cada vez provocan más desgaste en la población. El bloqueo económico no es un cuento de guerra de hadas y superhéroes. Es una realidad que, según el canciller, puño en alto, micrófono en mano; está afectando a miles de venezolanos fuera y dentro del país llevándoles incluso hasta la muerte. Un reciente informe del Centro de Investigación Política y Económica (CEPR por sus siglas en inglés), con sede en Washington, estima que 40.000 venezolanos han muerto a causa de las sanciones estadounidenses. A esa lista podrían sumarse 26 compatriotas en Italia que llevan días esperando un trasplante de médula ósea en el Hospital San Mateo. Dependen de una fundación venezolana que no puede pagar debido a las restricciones financieras que sufre el país. Arreaza ha denunciado este caso con y sin chaqueta tricolor sobre sus hombros. Sobre los mismos hombros que ahora pesa una sanción particular y que afecta a los activos del canciller bajo la jurisdicción norteamericana.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas La marcha chavista en Caracas, Venezuela

Pero esas sanciones ya no son noticia. Veremos qué ocurre y cómo se cuenta la nueva OEA, desde mañana con un miembro menos en su bancada hemisférica.