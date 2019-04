Libro de expresidenta argentina agota su primera edición de 64.000 ejemplares

"Se vendió la primera edición completa", dijeron las fuentes.

El libro, editado por el sello Sudamericana, fue una de las novedades que más atención suscitaron en la recién inaugurada Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde el viernes por la noche ya era difícil encontrar alguna copia.

"Quedará alguna dando vueltas por ahí, pero por la tarde ya era prácticamente imposible conseguirla", señaló la fuente.

De los 64.000 ejemplares que se lanzaron al mercado, un pequeño porcentaje fue destinado al interior del país y el grueso restante se distribuyó en las librerías de la capital argentina.

Buena parte fueron a parar a la Feria del Libro, donde Fernández presentará su obra el próximo 9 de mayo.

Ante el éxito de ventas, la editorial anunció que la semana que viene sale la primera reimpresión, compuesta de otros 60.000 ejemplares.

El libro, que se vende al equivalente de 12,7 dólares, brinda "una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente", según el texto de la contratapa.

Fernández aborda su relación con el argentina Francisco antes y después de su consagración como máximo pontífice católico; narra algunos de los dilemas políticos que enfrentó con su esposo, Néstor Kirchner, quien la antecedió en el cargo entre 2003 y 2007, y reconoce algunas de las disputas que enfrentó desde la presidencia, como su conflicto con el grupo de medios Clarín.

También explica el origen de su fortuna y da cuenta de por qué se negó a participar en la ceremonia de traspaso del mando al actual presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.

Regalo de Putin

En uno de los pasajes, Fernández relata que el presidente ruso Vladímir Putin le regaló durante su visita oficial a Moscú en marzo de 2015 la carta original que el prócer argentino José de San Martín le escribió a su par chileno Bernardo O"Higgins en 1835.

"Lo miré y le pregunté: '¿Y esto? ¿De dónde lo sacaron?'. La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más: 'La mandamos a comprar para usted en Nueva York'. Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces… ¡Una carta original del libertador San Martín al libertador O'Higgins!", relata Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner se sincera sobre el polémico regalo que le hizo Putin

Esa carta le fue confiscada a Fernández, junto con otros documentos históricos, por el juez Claudio Bonadío en un allanamiento a una casa que la expresidenta tiene en El Calafate (sur de Argentina).

El magistrado acusó luego a Fernández de haber obtenido la carta de forma ilegal y la procesó por presunto "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos", una de varias causas que el magistrado tiene abiertas contra la senadora.

"Sinceramente" tiene unas 600 páginas, y su redacción se mantuvo en secreto hasta que fue anunciada por la propia exmandataria el pasado lunes.