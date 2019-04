La economía argentina se hunde como el Titanic en un creativo vídeo viral (vídeo)

La idea proviene del realizador audiovisual Andrés Olivera y el economista argentino Miguel Boggiano, que tomaron la escena de la película en la que el Titanic impacta con el iceberg en plena noche, desatando la serie de desgracias que lo llevará inevitablemente hacia el fondo del mar.

"¡El dólar se dispara!", advierte uno de los tripulantes. La noticia llega al capitán del barco, que personifica al ministro de Hacienda argentino Nicolás Dujovne. En la sala de máquinas todo es locura: "¡Caen las acciones! ¡Vendan!", "¡Congelen las tarifas!", "¡Suban las tasas de interés!".

Argentina en el Titanic — por Miguel Boggiano y Andrés Olivera. Cuando la realidad se funde con la ficción. pic.twitter.com/J5TzrlMXBz — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) April 25, 2019

​La analogía con el Titanic también permite ver como el iceberg afecta a los pobres, la clase media y a los ricos.

Sobre el final, el arquitecto del barco explica al capitán que la inflación continuará creciendo "sin tregua". Las ideas del capitán, o Dujovne, no parecen ser útiles para resolver el problema. El constructor del barco no puede creer y atina a afirmar que "la cosecha fue récord" pero se encuentra con que "no es suficiente".

"¿Qué hacemos?", pregunta el capitán. El arquitecto dice no saber pero asegura que "va a ganar Cristina [Fernández]".

Un panorama que no deja al capitán otra alternativa: "Bajen a Macri y activen el Plan Vidal". La referencia apunta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, sindicada como posible sucesora en el liderazgo de Cambiemos.