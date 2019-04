Más de mil migrantes se fugan de albergue en frontera sur de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Más de mil migrantes, la mayoría cubanos, se fugaron la noche del 25 de abril de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, fronteriza con Guatemala, de los cuales 600 aún no han sido localizados, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

"La mayoría de las personas que salieron están retornando a la Estación Siglo XXI; alrededor de 700 han reingresado, [pero] aproximadamente 600 personas no están ubicadas todavía", después de la fuga.

© Sputnik / Eliana Gilet Historias migrantes: el sueño americano no existe para quien huye

El organismo añadió que la evasión fue "particularmente promovida por ciudadanos de nacionalidad cubana, que constituyen la mayoría de la población en la estación".

Los agentes migratorios no disponen de equipamiento de contención, "por lo que no hubo confrontación con las personas que salieron de manera masiva", destaca el reporte, que añade que las autoridades están tomando "medidas de protección de las personas que permanecen en la estación y en los alrededores".

La fuga ocurrió poco después de las 20:00 horas del 25 de abril, hora local (01:00 GMT del 26 de abril), y fue confirmada este 26 de abrul por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

"La migración es un asunto complejo, porque se ha desatado una crisis en los países centroamericanos que tiene que ver con la falta de oportunidades para que la gente tenga trabajo y empleo, y con violencia", comentó López Obrador.

El mandatario reiteró que su Gobierno está ayudando a sus "hermanos centroamericanos, tanto al pueblo como a los gobiernos, en actitud de colaboración fraterna".

© Sputnik / Eliana Gilet Historias migrantes: los cubanos disidentes

"Estamos ordenando la migración y el flujo que se da por esta circunstancia de crisis de Centroamérica", añadió.

Los migrantes mexicanos deportados de EEUU representan solo 16% de quienes llegan a territorio estadounidense, "pero por solidaridad y respeto estamos ayudando; hay muy buena relación para atender este fenómeno", puntualizó López Obrador.

El presidente mexicano agregó que las autoridades migratorias de su país ofrecen visas de trabajo, "para los que quieran tener oportunidades de empleo".

El objetivo del Gobierno de México es proteger a los migrantes para "que no sean víctimas de abusos, que no sean afectados o agredidos por bandas, que no sean engañados por traficantes de personas (…), que los están orientando o sonsacando, para que por todos los medios puedan ir a EEUU", puntualizó.

Además: "México aplica política de 'contención' de migrantes para evitar que lleguen a EEUU"

Sobre las medidas de control para que todos los migrantes se registren, como precondición para su protección, el jefe del Ejecutivo expresó su preocupación por la seguridad de estas personas.

© REUTERS / Jose Cabezas El Gobierno mexicano asegura que registro de migrantes es una precondición para protegerlos

"No queremos que se reporten las escenas de horror, como la desaparición de migrantes que se presentó en Tamaulipas, acciones injustas e inhumanas".

En agosto del año 2010, 72 migrantes que estaban secuestrados en una bodega de Tamaulipas fueron asesinados por traficantes de personas.

El albergue migratorio temporal donde se registró la fuga está localizado en las instalaciones de la Expo Feria Tapachula, a unos 40 kilómetros de la línea fronteriza con Guatemala, con capacidad para albergar a 1.500 personas, en un espacio abierto con jardines en 6.000 metros cuadrados techados.