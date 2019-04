Justicia ecuatoriana pretende aumentar monto de fianza de excanciller Patiño

"La fianza la solicitamos el lunes. Una providencia (notificación de la Justicia), que llegó ayer de noche (miércoles), nos dice que no tiene espacio en la agenda y que van a ver cuándo haya disponibilidad (…) Mi impresión es que están esperando que se presenten más acusaciones para aumentar el monto de la fianza", dijo a esta agencia Yávar.

La justicia de Ecuador dictó el 18 de abril prisión preventiva contra Patiño para que responda por el delito de instigación, y solicitó a Interpol una orden de captura internacional luego de que el exministro saliera el miércoles del país.

Patiño, hombre clave del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) en el que fue canciller y luego ministro de Defensa, fue denunciado por el abogado Juan Carlos Machuca a raíz de unas declaraciones que realizó en una reunión política llamando a "tomar las instituciones públicas" y a movilizarse contra la administración del actual presidente Lenín Moreno.

Por su parte, el abogado de Patiño dijo que como legalmente la justicia no puede negar la fianza en este caso, lo que sí puede hacer es poner trabas.

"Legalmente no pueden negar la fianza. El único tema a considerar es el monto y la forma. La audiencia es para eso. Este es uno de los casos que no está prohibido la fianza de un delito de esta naturaleza, con una pena tan baja de dos años. No hay forma de negarla", agregó.

También: Con la entrega de Assange, Ecuador busca complacer a los 'agentes económicos internacionales'

Consideró que la Justicia está actuando con doble discurso en este caso, ya que cuando la Fiscalía hace una solicitud contra Patiño es "despachada inmediatamente" y cuando es pedida por el excanciller es postergada.

"La única excusa que tienen es que no hay espacio en la agenda cuando estamos hablando de un caso de una persona que tiene una orden de captura internacional", agregó.

© AP Photo / Dolores Ochoa El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño denuncia persecución política

El presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, Manuel Peñafiel, pidió que el mismo sumario abierto en contra de Patiño se haga extensivo a varios asambleístas y dirigentes de Revolución Ciudadana (izquierda), incluidos el expresidente Correa, informó el diario La Hora.

Sin embargo, Yávar sostuvo que la posible imputación a terceras personas en este caso no es posible.

"La posible imputación a terceras personas desde el punto de vista del derecho es difícil, porque en la imputación de cargos esos hechos ya están fijados en relación al discurso de Ricardo Patiño. Tratar de ampliar los hechos no es procedente. Lo que podría hacer la fiscalía es abrir otra investigación", agregó.

En otra oportunidad, Yávar dijo a esta agencia que el excanciller no regresará a su país en el mediano plazo hasta que no desaparezca la orden de detención en su contra.

Más aquí: "Ni las dictaduras militares entraban en las embajadas"… ¿Qué significa la entrega de Assange?

El paradero del excanciller es incierto de momento, muchos medios afirman que actualmente está en México.