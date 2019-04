Expresidente Toledo califica de mentiroso a exdirector de Odebrecht en Perú

"¡Barata miente una vez más! Barata: el presidente Toledo me cobró (los sobornos) en Palacio (de Gobierno) y en su casa. Cuando se le preguntó por qué no habló de esto hace 2 años, respondió que no se acordaba. ¿Qué conveniente, no?", escribió Toledo en su cuenta en la red social Facebook.

Barata afirmó que pagó 31 millones de dólares a Toledo por la concesión de la Interoceánica entre los años 2004 y 2010.

Estos pagos los realizó a través de un testaferro de Toledo, el empresario peruano israelí Josef Maiman, a quien entregó 27 millones de dólares.

Sobre los 4 millones restantes aún está pendiente averiguar quién fue el destinatario.

Estas entregas, asegura Barata, se habrían hecho en la sede del Ejecutivo, Palacio de Gobierno, y en la casa de Toledo en Lima.

En 2017, Barata afirmó a fiscales brasileños que entregó 35 millones al expresidente peruano por la mencionada obra, aunque no hizo mención de los lugares en que se efectuaron los pagos.

Asimismo, el exjefe de Estado agregó que Barata simplemente "suponía" que el dinero entregado a Maiman era para él, por lo que afirmó que los hechos "no le constaban".

Toledo se encuentra en EEUU desde 2017 en calidad de prófugo de la justicia y con un proceso de extradición en marcha.