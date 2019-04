Autoridades chilenas critican violencia de manifestantes en marcha estudiantil

"Grave violencia, contra todo y todos en la ciudad, eso es lo que queda en la retina tras el actuar de varios manifestantes este día, atacan ambulancia y a equipo paramédico dispuesto para cuidar a los asistentes; así no se defienden ideas, solo hace daño sin sentido", afirmó la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, a través de su cuenta de la red social Twitter.

​La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a la primera marcha estudiantil nacional del año, a la que asistieron unas 20.000 personas en todo el país, según la misma organización.

Diversas marchas se produjeron en paralelo en las principales ciudades de Chile: Santiago, Valdivia (sur), Valparaíso (centro), Temuco (sur), La Serena (norte), entre otras, pero fue en la capital chilena donde hubo algunos episodios puntuales de desmanes.

El principal episodio evidenciado por las autoridades fue el ataque de un grupo de manifestantes contra un policía motorizado, posteriormente identificado como el sargento Mario Moya, quien recibió una serie de pedradas por lo que debió irse del lugar, sin resultar mayormente lesionado.

"Una turba de encapuchados ataca a un motorista de Carabineros frente a la Universidad de Santiago de Chile ¿Serán los mismos que después se quejarán del actuar de Carabineros de Chile (policía militarizada) que solo defiende y cuida la ciudad?", se preguntó Rubilar.

Por su parte, la ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, compartió el video en que se registra la agresión a Moya, y escribió en su cuenta de Twitter que aquellos manifestantes "no defienden ideas, no apoyan ninguna causa social, no respetan el derecho de los ciudadanos, son cobardes que atacan en grupo, encapuchados y solo representan violencia; Chile los condena y como Gobierno solidarizamos con el sargento primer de Carabineros de Chile Mario Moya Reyes y su familia".

Las demandas centrales que la Confech y las demás organizaciones de estudiantes elevaron este jueves fueron: educación no sexista, cambios en el modelo de financiamiento de las universidades, un plan de salud mental en las instituciones educacionales y más asignaturas de educación cívica en los establecimientos.