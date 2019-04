López Obrador anuncia inicio de la construcción de nuevo aeropuerto en base militar

"Adelanto, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, que el lunes próximo (29 de abril) vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México", dijo López Obrador en el discurso de inauguración de la Feria Aeroespacial México Famex-2019, el principal acontecimiento de la industria aeronáutica civil de este país.

El presidente dijo que "aquí va a construirse el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México", a pesar de que el sitio se encuentra unos 40 kilómetros al noroeste del actual.

Esa terminal aérea, que reemplazará al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) cuyas obras fueron canceladas por decreto presidencial, "llevará el nombre de un militar destacado, revolucionario; va a llevar el nombre de Felipe Ángeles, que este año cumple o se conmemoran 100 años de su asesinato", durante la Revolución Mexicana que estalló en 1910, dijo el presidente.

El NAIM era la mayor obra de infraestructura del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y se comenzó a construir en el lago disecado de Texcoco, junto al actual aeropuerto internacional.

Las obras tenían un avance de 20%, según López Obrador, o de 35%, según los inversionistas del proyecto público-privado, cuyo costo se estimó en 15.000 millones de dólares.

"Esta base aérea militar de Santa Lucía se salvó de ser desaparecida con la decisión polémica, controvertida, de no construir el aeropuerto en Texcoco", reseñó el mandatario.

La Famex, que comenzó a celebrarse en el Gobierno anterior, logró permanecer en la actual administración.

"Parece una obviedad, pero no suele ser así; no hay continuidad con cambio, siempre entra un Gobierno nuevo y no se continúa con las acciones del anterior, no se actúa de manera institucional", dijo el mandatario, al elogiar la feria a la que se atribuye que la industria aeronáutica mexicana creciera 15% desde su primera edición.

El mandatario reiteró además su decisión de poner en venta aviones y helicópteros del Gobierno, para "actuar con austeridad republicana, no permitir los lujos ni las extravagancias; no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre".

López Obrador reafirmó asimismo la decisión de que los funcionarios públicos se trasladen en aviones comerciales y por carreteras.

"Por eso hoy se exhiben algunos aviones, helicópteros, que se van a vender, en total 72 aviones y helicópteros, una muy buena flotilla (…), y que, en California, EEUU, ya está en venta el avión presidencial", con acompañamiento de las Naciones Unidas, puntualizó.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Rosoboronexport presentará más de 200 modelos de armas en FAMEX 2019 en México

El mandatario estima que el Gobierno podría recaudar hasta 10.000 millones de pesos (casi 500 millones de dólares) con la venta de esa flotilla aérea.

Para cancelar las obras del NAIM, el Gobierno tuvo que renegociar desde su primer día, el 1 de diciembre pasado, la recompra con fondos públicos de 6.000 millones de dólares en bonos, una deuda emitida en los mercados para financiar la gigantesca obra que quedó trunca y que podría convertirse en parque de diversiones, entre otras posibilidades.

Más aquí: López Obrador lanza a la venta flota del Gobierno en Feria Aeroespacial México 2019