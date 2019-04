Exministro ecuatoriano atribuye al caso Assange persecución judicial en su contra

"Las acusaciones en mi contra y el retiro (del asilo) a Assange están relacionados; el Gobierno de Ecuador ya está abriendo causas en mi contra por este tema, ya han comenzado un examen sobre los gastos que hemos hecho para la atención de Julian Assange en nuestra embajada" en Londres, dijo Patiño.

La justicia de Ecuador dictó el 18 de abril prisión preventiva contra Patiño, al que busca juzgar por el delito de instigación, y solicitó a la Interpol una circular roja internacional luego de que el exministro saliera el día anterior de su país.

Patiño era canciller de Ecuador en 2012, cuando Assange se refugió en la embajada de ese país sudamericano en Londres solicitando asilo, que le fue concedido por Quito.

El 11 de abril, las autoridades ecuatorianas despojaron a Assange del asilo y lo entregaron a la policía británica, que lo buscaba por incumplir una orden de arresto de 2012.

Ecuador anunció además que suspendía la ciudadanía concedida a Assange por supuestas "irregularidades" en su trámite.

Patiño dijo que los convenios internacionales establecen que la concesión del asilo político es una potestad exclusiva del Gobierno, por lo que ningún Estado tiene que dar explicaciones a otro sobre una decisión de este tipo.

"Pero el contralor la está analizando. Ahí van a querer darme alguna responsabilidad porque ellos se preguntan por qué gastamos plata en Assange. Ellos creen que él debe pagar su comida. No, no es así. Si un país protege a alguien, tiene que darle las condiciones para que viva con dignidad porque se supone que no está en condiciones regulares para trabajar (…) Seguramente van a decir al final que los gastos tendré que pagarlos yo", lamentó.

Según Patiño, los medios no están informando las implicaciones del caso Assange.

"Assange representa el derecho de un periodista a revelar crímenes como los que él reveló; eso lamentablemente muestra que hay una doble moral de muchos periodistas y medios de comunicación; viven reclamado por la libertad de expresión, pero cuando se trata de alguien que enfrenta al imperio norteamericano, no dicen nada", se quejó.

La detención de Assange se hizo por burlar la orden de arresto de 2012 y también "en el nombre de las autoridades de Estados Unidos" que anunciaron una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por la presunta comisión de delitos de intrusión informática.

El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.

Patiño, hombre clave del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), en el que fue también ministro de Defensa, dijo a Sputnik que la fiscalía le formuló cargos por un delito "inexistente", porque lo único que hizo fue ejercer su derecho a la libre expresión.

El excanciller no quiso divulgar de momento su paradero por razones de seguridad; sin embargo, muchos medios afirman que actualmente está en México.