Excanciller: el gobierno de Ecuador inventó la existencia de hackers rusos

"Los hackers rusos no existen, se lo inventaron. No pueden decir nada porque no existen. Ni el Gobierno puede decir dónde están. Les he preguntado miles de veces por su ubicación", dijo Patiño a Sputnik.

El 11 de abril la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó la detención del ciudadano sueco Ola Bini y de otras dos personas, a las que definió como "hackers rusos".

Romo afirmó que "desde hace varios años vive en Ecuador uno de los miembros clave de esta organización, de WikiLeaks".

Para Patiño estas acusaciones fueron una "trama novelesca" que buscaba implicarlo a él en los supuestos hechos delictivos que el Gobierno denunciaba.

"El mismo día que permiten la detención de Assange, la señora ministra del Interior se inventa una trama novelesca, que yo era amigo de un hacker sueco y de dos hackers rusos. Parece como las películas de los 70, donde se quería decir que los rusos eran los malos, los chinos también y los gringos eran los buenos", agregó.

Como no han encontrado a ningún hacker ruso, apresaron a un sueco que resulta ser un especialista en software libre y que ha sido contratado en Ecuador para ayudar a la gente a tener privacidad, dijo Patiño.

"A Bini no le han encontrado ninguna cosa, ni tampoco que yo lo conozco. Se han inventado que yo viajé con él por todo el mundo. Yo ni sé quién es. Todo para distraer con estas mentiras. Tratan de mancharlo, quieren hacer creer que si es WikiLeaks es delincuencia. Es el manejo perverso de la comunicación que esta gente tiene", agregó.

La justicia de Ecuador dictó el pasado 18 de abril prisión preventiva contra Patiño para que responda por el delito de instigación, y solicitó a Interpol una circular roja internacional luego de que el exministro saliera el 17 de abril del país.

Más aquí: Fin de la libertad de expresión en Occidente: arresto de Assange, creador de WikiLeaks

Patiño, hombre clave del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), en el que fue canciller y luego ministro de Defensa, fue denunciado por el abogado Juan Carlos Machuca a raíz de unas declaraciones que realizó en una reunión política llamando a "tomar las instituciones públicas" y a movilizarse contra la administración del actual presidente Lenín Moreno.

Además, acusó que la fiscalía formuló cargos por un delito "inexistente", porque lo único que ha hecho es ejercer el derecho de la libertad de expresión.

El excanciller no quiso afirmar a Sputnik por el momento su paradero por razones de seguridad; sin embargo, muchos medios afirman que actualmente está en México.