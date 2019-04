Excanciller sostiene que devolución de Assange a Reino Unido viola la Constitución de Ecuador

“El artículo 41 de nuestra Constitución establece el principio de no devolución, esto significa que después de que le hemos dado asilo a una persona, no se lo podemos quitar. No podíamos poner a Assange en las puertas de la embajada y entregárselo a los verdugos que lo estaban esperando”, dijo a Sputnik el exministro de Exteriores de Ecuador.

Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en Reino Unido y detenido por la policía británica, juzgado y condenado por burlar una orden de arresto en 2012.

El artículo 41 de la Constitución ecuatoriana afirma que las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de “protección especial” que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que “el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia”.

El excanciller ecuatoriano, que no quiso revelar su paradero mientras es buscado por las autoridades de su país, aclaró acerca del principio de no devolución que “no solo nuestra Constitución lo dice, sino las convenciones internacionales”.

“El Gobierno de (Lenín) Moreno está atacando a la Constitución”, abundó.

La detención de Assange se hizo también "en el nombre de las autoridades de Estados Unidos" que anunciaron una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por la presunta comisión de delitos de intrusión informática.

El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.

Patiño sostuvo que el retiro de la ciudadanía a Assange también fue “totalmente ilegal”, ya que la Constitución no contempla la suspensión de la nacionalidad.

Se puede perder la nacionalidad cuando la persona renuncia a ella o si se constata un fraude en la concesión o si se omitieron informaciones, explicó el excanciller.

“Un acto lesivo hay que demostrarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso no se hizo. De un día para otro vino el Gobierno y dijo Julian Assange ayer eras ecuatoriano, hoy ya no. Con eso quisieron justificar la autorización vergonzosa que dieron las autoridades. Julian Assange sigue siendo ecuatoriano porque no le han quitado la nacionalidad legalmente”, agregó.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto, que la policía británica hizo efectiva el 11 de abril.

Por su parte, la justicia de Ecuador dictó el 18 de abril prisión preventiva contra Patiño para que responda por el delito de instigación, y solicitó a Interpol una circular roja internacional luego de que el exministro saliera el día antes del país.

Patiño, hombre clave del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), en el que fue canciller y luego ministro de Defensa, fue denunciado por el abogado Juan Carlos Machuca a raíz de unas declaraciones que realizó en una reunión política llamando a "tomar las instituciones públicas" y a movilizarse contra la administración del actual presidente Lenín Moreno.

Patiño afirmó a Sputnik que se trata de un delito “inexistente”, porque lo único que hizo fue ejercer su derecho a la libre expresión.

El excanciller se negó a revelar su paradero por razones de seguridad.

Muchos medios de su país afirman que actualmente está en México.