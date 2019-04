Las frases más reveladoras del primer libro de Cristina Fernández de Kirchner

El libro, de unas 600 páginas, será presentado el 9 de mayo por la propia expresidenta en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Según adelantó la propia Fernández, "este libro no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos" sino "una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también".

La editorial Sudamericana, encargada de su edición, difundió algunas de las frases más impactantes de la obra.

"Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina", señala Fernández a propósito del actual mandatario argentino.

También en el libro asegura que Macri "podría haber sido un capitalista exitoso, disciplinar al sector agroexportador con retenciones escalonadas y diferenciadas, pero eligió ser carancho del sistema financiero".

© REUTERS / Martin Acosta Tribunal penal argentino confirma la fecha del juicio a Cristina Fernández de Kirchner

En su obra, Fernández recuerda varias veces a su esposo y expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. "Néstor me lo dijo: 'Te van a perseguir a vos y a tus hijos'. No fue altisonante. Estaba serio y cuando le pregunté: '¿Por qué decís eso?', enseguida cambió de conversación.

Fue en El Calafate. Lo que no puedo recordar es si fue durante la última semana que estuvimos juntos".

"El amor es tener ganas de estar con el otro. Para escucharlo, para hablar, para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía: 'De lo único que nunca me aburrí fue de vos', es otra de las frases incluidas en el libro sobre Néstor Kirchner.

"Recuerdo cuando me dijo: 'Puedo ir yo de vuelta y después vos'. 'Ni loca', le contesté. Porque si yo era candidata luego de dos mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir: "Pone a su mujer porque no puede ser reelecto", añade.

​Otro de los fragmentos del libro divulgados hace referencia a la postura de Fernández respecto a la causa que la investiga por supuestas irregularidades con la obra pública.

"No puedo dejar de observar que las dos principales obras de la provincia, el aeropuerto internacional de El Calafate y el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia, fueron realizadas por dos importantes contratistas de obra pública, con actuación de larga data en la República Argentina. Benito Roggio e Hijos comenzó como empresa constructora en el año 1908 y ESUCO, de Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción, en 1948", consigna la exgobernante.

Por eso, escribió: "resulta indignante y ofensivo a la inteligencia que en el año 2018, en el marco de lo que se conoce como 'la causa de las fotocopias de los cuadernos', los dueños de empresas constructoras de obra pública con 110 años de antigüedad una y 70 la otra 'entre muchas otras' digan que recién en el año 2004 tuvo que llegar el ministro de Planificación Federal Julio De Vido para convocarlos y enseñarles cómo cartelizarse en la obra pública cual niños en un jardín de infantes. Ridículo".

"Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública. Y menos a la Presidencia de la Nación", aseguró, además.

La expresidenta y actual senadora argentina también escribió sobre su relación con el Papa Francisco y cómo molestó a las clases altas en su país:

"…Estoy segura que, en el primer momento, creyeron haber encontrado un nuevo líder para luchar contra 'la yegua'. Cuando tomó estado público mi felicitación y mi decisión de viajar a Roma, los festejos de la oposición se aplacaron. Fue increíble: lentamente iban desapareciendo las banderas", describió.

Relacionado: ¿Quién ganaría las elecciones presidenciales en Argentina?

Para Fernández, "estaba claro: a pesar de que había habido tensiones, nunca nos entendieron ni a mí, ni a Néstor y me parece que menos todavía a Bergoglio. Guardaban la secreta esperanza de que Francisco, el nombre que eligió para su papado y que aludía al nombre de San Francisco de Asís, el santo de los pobres, fuera un tenaz opositor a nuestro gobierno".

Fernández también contó que tras dejar la Casa Rosada decidió retirarse temporalmente "porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado intenso".

"Necesitábamos todos descansar: yo de los argentinos y los argentinos de mí. Porque ¿gobernar este país? ¡Mamita!".