La condición médica del expresidente peruano Kuczynski no mejora

LIMA (Sputnik) — La condición médica del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Lima y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses, no ha mejorado, afirmó su hija a medios locales.

"(Los médicos) nos han dicho que tienen que seguir monitoreando de una manera continua porque la situación no se ha agravado. No está peor, pero no ha mejorado", expresó Carolina Kuczynski en declaraciones al local Canal N.

Agregó que "ha podido conversar un poquito" con el expresidente, pero que éste se mantiene "bajo medicamentos".

El exjefe de Estado fue ingresado el 17 de abril en la clínica Angloamericana por un problema cardiaco y se le practicó un cateterismo, quedando internado en la unidad de cuidados intensivos, una semana después de que la Justicia ordenara su detención por el presunto delito de lavado de activos vinculado con la constructora brasileña Odebrecht.

© REUTERS / Carlos Jasso El equipo Lava Jato de Perú pide al presidente respetar su autonomía en el caso Odebrecht

El 19 de abril, la justicia peruana dictó una orden de prisión preventiva de 36 meses contra Kuczynski a pedido del equipo fiscal Lava Jato por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

El exjefe de Estado habría cometido ese delito por la construcción del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, obras adjudicadas a la constructora brasileña de manera ilícita.

Ambas fueron ejecutadas durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que Kuczynski ejerció como ministro de Economía.

Por otra parte, Carolina Kuczynski comentó que a su padre le afectó mucho el suicidio del expresidente Alan García, ocurrido el 17 de abril.

"Eso lo ha sacudido mucho, eso es un dolor fuerte que siente, más para la familia, también por la desesperación que Alan García seguramente ha sentido en ese momento", dijo la hija.

García también era investigado por el equipo Lava Jato por delitos de corrupción en relación con Odebrecht; el 17 de abril se quitó la vida cuando la policía llegó a su domicilio a cumplir con una orden de detención preliminar.

Más aquí: Carta de Alan García: "Dejo mi cadáver como muestra de desprecio hacia mis adversarios"