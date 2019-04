El canciller de Chile afirma que Unasur ya no tenía condiciones para integrar a la región

SANTIAGO (Sputnik) — La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ya no tenía las condiciones para ejercer una real integración entre los países de la región, dijo el canciller chileno Roberto Ampuero tras el anuncio de su país de retirarse de la entidad internacional.

"Unasur ya no tenía las condiciones para permitir una integración regional", afirmó Ampuero en conferencia de prensa.

Este fin de semana el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que su Gobierno comenzó las gestiones para retirar su participación en Unasur con el argumento de que el organismo ya no tiene actividad relevante.

Ampuero reafirmó este 22 de abril la decisión de Piñera y aseguró que Unasur "es una entidad que no funciona hace años, no se reúne, no opera y además está acéfala".

"Unasur se ha convertido en un obstáculo adicional a la necesaria integración de Sudamérica, hay cinco países que ya renunciaron a Unasur y, en este escenario, es inviable tratar de revivirla", agregó.

A su vez, aclaró que la decisión de retirarse del organismo no fue ideológica, como han criticado diversos líderes de la oposición chilena.

"Esta no fue una decisión ideológica o en contra de un sector político, sino que fue una decisión pragmática y urgente para alcanzar la integración", afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia del nuevo Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), impulsado por Chile.

Aseguró que este "sí tiene una agenda clara y una participación activa de los países que lo integran".

Unasur es un organismo creado en 2008 con el objetivo de aunar esfuerzos para desarrollar la región, integrado actualmente por Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Para reemplazar a Unasur se creó este año Prosur, una iniciativa regional impulsada principalmente por los presidentes Piñera e Iván Duque, de Colombia, e integrada por ambos países más Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú.