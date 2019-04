"Asilo a Assange puede estar detrás de la persecución judicial a Patiño"

"Las autoridades podrían haber utilizado el pretexto de la instigación para apresar al excanciller y acusarlo de otros casos como el de Assange; es probable que en el futuro se inicien nuevos procesos contra Patiño por otros temas como el de Assange", dijo a esta agencia el abogado del excanciller, Fernando Yávar.

El 18 de abril, la justicia de Ecuador dictó prisión preventiva contra Patiño con el fin de juzgarlo por presunta instigación, y solicitó a Interpol una difusión roja internacional luego de que el exministro saliera el miércoles del país; muchos medios afirman que actualmente está en México.

Patiño, hombre clave del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) en el que ocupó el cargo de canciller y luego ministro de Defensa, fue denunciado por el abogado Juan Carlos Machuca a raíz de unas declaraciones que realizó en una reunión política llamando a "tomar las instituciones públicas" y a movilizarse contra la administración del actual mandatario Lenín Moreno.

Para Yávar, la fiscalía formuló cargos a Patiño por un delito "inexistente", pues lo único que hizo el exministro fue ejercer el "derecho constitucional de la libertad de expresión".

"Para nosotros lo importante es que la fiscalía y la corte obren como un Estado de derecho. Realmente estos son temas que no se pueden justificar en un Estado de derecho, aquí no hay enemigos, hay ciudadanos, todos tienen derecho al debido proceso y en el caso de Patiño se lo han negado y se lo continuarán haciendo mientras exista presión sobre los fiscales y jueces del caso", dijo Yávar.

Así, "las razones para formular cargos en este caso no son jurídicas, sino que son políticas, ya que los operadores de justicia se han visto presionados por el Gobierno y han tomado decisiones precipitadas", opinó.

Yávar sostuvo que el caso de supuesta instigación es el "único" que tiene el Gobierno para ordenar una captura internacional, pero la justificación es "débil", ya que las autoridades "aprovecharon" las declaraciones de Patiño en una entrevista concedida a la CNN.

El sábado 13 la fiscalía pidió la detención de Patiño a la justicia, luego de que este declarara un día antes a la cadena internacional CNN que en Ecuador "hay tanta ilegalidad, tanto abuso del derecho que yo sí tengo que pensar seriamente si me quedo en el país", según citó del Ministerio Público en un comunicado.

"El delito de instigación tiene una pena máxima de dos años, que en el peor de los casos si fuera encontrado culpable, Patiño podría beneficiarse con la suspensión condicional de la pena y nunca haber cumplir un solo día de privación de la libertad; aun así se pide captura y se pide difusión roja. Es evidente la desproporción y lo arbitraria que es la decisión", abundó el jurista.

Las autoridades ecuatorianas mencionaron este mes a Patiño cuando informaron de la detención del ciudadano sueco Ola Bini por supuesta colaboración con el portal WikiLeaks, fundado por Assange, a quien Ecuador despojó de asilo el jueves 11 y entregó a las autoridades británicas.

También: "La suspensión de la nacionalidad ecuatoriana de Assange no es constitucional"



En esa ocasión, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que Bini había viajado varias veces al exterior en compañía de Patiño.

Yávar dijo que su defendido no tiene "ninguna" relación con el informático sueco y con ninguno de los presuntos hackers rusos a los que hizo referencia el Gobierno ecuatoriano luego de revocar el asilo de Assange.

"El economista Patiño no tiene ninguna relación con el activista sueco y con ningunas otras personas que se dediquen a ser expertos informáticos o hackers. Desgraciadamente se aprovecha la coyuntura y el escándalo para generar algún tipo de conexión inexistente", dijo.

El abogado también declaró que Ricardo Patiño no regresará a su país a mediano plazo y hasta que no desaparezca la orden de detención en su contra.

"Patiño no va a regresar en muchísimos meses a Ecuador; mientras exista una orden de captura en su contra y riesgo de otras acusaciones, es evidente que no volverá, no puede regresar mientras no existan garantías para él", dijo Yávar.

En los próximos días la defensa de Patiño presentará un pedido para que se fije una fianza a su favor.

“No hay restricción legal para que se pueda considerar esa fianza. Consideramos que las personas que se han presentado como denunciantes realmente no tienen las calidades de víctimas y que deberían ser separadas del proceso porque lo que están generando no es más que show político y buscando un pantallazo y un pretexto de este proceso judicial que es injusto”, agregó.

El abogado sin embargo se negó a confirmar si el excanciller solicitará asilo en el país donde se encuentre.

“Él es el único que puede responder si va a pedir asilo o no; no quiero aventurarme”, justificó.

El 11 de abril el canciller de Ecuador, José Valencia, dijo que, junto con la revocación del asilo, se suspendía la ciudadanía concedida a Assange porque en su emisión hubo "irregularidades".

"Los efectos de la nacionalidad quedan suspendidos por irregularidades (…) por constituir un acto administrativo lesivo", dijo el canciller.

Assange fue despojado del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en Reino Unido y detenido por la policía británica, juzgado y condenado por burlar una orden de arresto en 2012.

La detención de Assange se hizo también "en el nombre de las autoridades de Estados Unidos" que anunciaron una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por la presunta comisión de delitos de intrusión informática.

El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto.