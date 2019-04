Cómo celebró su cumpleaños Luis Miguel (fotos)

"La humildad del ser humano es su principal fuente de sabiduría, siempre sencillo con todos y grande como siempre, feliz cumpleaños. Te amo Bro….!!!", escribió Alejandro Basteri en su cuenta de Instagram.

Además, el congresista de Puebla, Gerardo Islas, compartió otra imagen de la fiesta con Luis Miguel y la acompañó con un comentario: "Celebrando al más grande, gracias hermano querido por tanta dicha @lmxlm #happybirthday #mickey".

Aunque la novia del cantante no aparece en ninguna de las imágenes, dejó un cariñoso comentario de tres corazoncitos debajo de la foto de Alejandro Basteri. Mollie Gould no compartió instantáneas de la celebración en su cuenta de la red social, por lo que no se sabe si estaba presente en la fiesta. De hecho, la última publicación que hizo fue una foto suya en una playa hace una semana.

Un día antes del cumpleaños del artista, la actriz Salma Hayek había pedido ayuda a sus seguidores en Instagram para localizar a su "amigo perdido" porque quería "cantarle las mañanitas".