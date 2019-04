Fiscalía ecuatoriana protesta por salida del país de excanciller Patiño

"Pese a haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 532 del COIP (Código Orgánico Integral Penal), la medida (de detención) no fue aceptada por la jueza (Beatriz) Benítez, decisión que ha traído como consecuencia que el procesado haya abandonado el territorio nacional por vía terrestre la noche de este miércoles 17 de abril", dijo la fiscalía en el comunicado.

La fiscal general Diana Salazar fue incluso más lejos y solicitó a los organismos encargados de control que revisen las actuaciones de la jueza Benítez y verifiquen su patrimonio.

El 18 de abril se realizó una audiencia de formulación de cargos contra Patiño, canciller entre 2010 y 2016 y ministro de Defensa (2016-2017) del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), a quien se le abrió el 27 de octubre pasado una investigación por presunta instigación.

Patiño, un hombre clave del anterior Gobierno, fue denunciado por el abogado Juan Carlos Machuca a raíz de unas declaraciones que realizó en una reunión política llamando a "tomar las instituciones públicas" y a movilizarse contra la actual administración de Lenín Moreno, informa el diario local La Hora.

La fiscalía solicitó a la jueza Benítez que ordenara detener a Patiño, luego de que este declarara un día antes a la cadena internacional CNN que en Ecuador "hay tanta ilegalidad, tanto abuso del derecho que yo sí tengo que pensar seriamente si me quedo en el país", según cita del Ministerio Público en su comunicado del jueves.

La fiscal Salazar sostuvo en su cuenta de Twitter que realizará "todas las acciones que en derecho me asistan para no permitir más impunidad ni dejar que los casos se pierdan en el tiempo por la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios que no quieren que el país cambie".

Las autoridades ecuatorianas mencionaron la semana pasada a Patiño cuando informaron de la detención del ciudadano sueco Ola Bini por supuesta colaboración con el portal WikiLeaks, fundado por el activista Julian Assange, al que Ecuador despojó de asilo el jueves 11 y entregó a las autoridades británicas.

En esa ocasión, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que Bini había viajado varias veces al exterior en compañía de Patiño.

El último comentario del excanciller en su cuenta de Twitter está fechado el día miércoles.

"Ya pasaron cinco días y la ministra María Paula Romo no pide disculpas por la falsa acusación que me hizo el día que vergonzosamente entregaron a Julian Assange. ¿No lograron que Ola Bini mienta y diga que me conoce?", escribió Patiño.

El paradero del excanciller es incierto de momento.

El Comercio aseguró que viajó a Perú, mientras el diario La Hora dijo que estaría en ese país vecino o en México.