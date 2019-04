Nuevas sanciones de EEUU buscan "estrangular" financieramente a Maduro

EEUU aplicó nuevas sanciones contra Venezuela que apuntan contra el Banco Central del país caribeño. La Administración Trump busca cerrar una de las pocas vías de financiamiento del Gobierno de Nicolás Maduro, escribe el diario The New York Times.

El medio observa que el Banco Central de Venezuela realiza la mayor parte de las ventas de oro. Según el diario estadounidense, las reservas restantes de oro venezolano se estiman en unos 8.600 millones de dólares.

Para Risa Grais-Targow, especialista en América Latina de Eurasia Group, "cualquier limitación para la venta de oro representa problemas para Venezuela". No obstante, subrayó que la mayoría de los países o compañías que quieren comprar oro venezolano "no tienen ninguna relación con el sistema bancario estadounidense o no están preocupados por las posibles consecuencias políticas".

Al mismo tiempo, aunque el Banco Central no procesa directamente los ingresos petroleros, la compañía petrolera nacional PDVSA está obligada a transferir una parte de sus ingresos de exportación al Banco Central. Asimismo, de acuerdo con el diario, dado que el Banco Central maneja divisas, esta sanción podría interrumpir la compra del petróleo ligero.

"Este paso tiene sentido en el contexto general de lo que la Administración de Estados Unidos está tratando de lograr: estrangular financieramente al Gobierno venezolano", comentó José Valera, abogado de la firma Mayer Brown en Houston, citado por The New York Times.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su vez, aseguró que "el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones" estadounidenses.

EEUU aplicó nuevas restricciones al Gobierno de Maduro el 17 de abril que restringen las transacciones de empresas y particulares estadounidenses con el Banco Central de Venezuela y buscan limitar el acceso de esta entidad a dólares.

Según Bolton, estas sanciones "deben entenderse como una firme advertencia a todos los actores externos, Rusia incluida, de no desplegar recursos militares en Venezuela para apuntalar al régimen de Maduro".