Presidente ecuatoriano: Assange trataba al personal de la embajada como a sus serviles

"El señor Assange violó todas las normas. Tenía gente en la embajada que trabajaba casi obsecuentemente para él; se daba el lujo de tratar al personal de la embajada como serviles de él", dijo Moreno al explicar las razones para quitarle el estatus de asilo al ciberactivista australiano.

Assange se había refugiado en 2012 en la embajada del país sudamericano en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que lo requería en medio de una investigación por supuestos delitos sexuales que fue archivada en 2017.

Tras casi siete años de vivir en la embajada, Assange fue arrestado por la policía británica dentro de la sede diplomática después de que el Gobierno ecuatoriano le retiró el asilo el jueves pasado.

"El señor Assange violó absolutamente todas las convenciones, la de la Habana, Caracas, Viena, juntaba con sus heces fecales las paredes de la embajada, lo que mostraba el poco respeto del país, lo menos que podía hacer el Ecuador era echarlo", aseguró Moreno durante una conferencia en el foro Diálogo Interamericano, en Washington.

El mandatario señaló que como su Gobierno respeta los derechos humanos, solicitó al Reino Unido que no envíe a Assange a ningún país, pese a que EEUU pidió su extradición acusándolo de confabulación para filtrar documentos clasificados.

"El señor Assange convirtió a la embajada de Ecuador en un centro de espionaje dirigido (…) El 80 por ciento de los ecuatorianos aprueba la decisión, pero no me importa ni la popularidad ni la aceptación, yo no estoy en campaña, yo gobierno para las futuras generaciones. Quiero que quien sea que encuentre mi gobierno encuentre un país de honestidad y transparencia", agregó.

Sostuvo que cuando el vicepresidente de EEUU le preguntó sobre qué opinaba de Assange, él le dijo que el retiro del asilo del fundador de WikiLeaks era una "decisión soberana del pueblo ecuatoriano".

Con respecto al caso del sueco Ola Bini, quien está detenido en Ecuador por supuestamente colaborar con WikiLeaks, Moreno afirmó que el programador y ciberactivista hackeó cuentas del Gobierno.

"Ola Bini visitó a Assange frecuentemente, se lo ha sorprendido haciendo hackeo de cuentas de Gobierno, cuentas a personas, hackeando teléfonos, se lo descubrió con muchas memorias en su maleta y decía que iba a Japón para hacer un curso de artes marciales", agregó.

La policía británica detuvo a Assange por una orden de arresto vigente desde 2012 cuando el australiano violó su libertad condicional.