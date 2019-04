Defensa de sueco detenido en Ecuador por caso Assange alega que fue confundido con un ruso

"El ciudadano sueco Ola Bini, quien reside en Ecuador desde 2013, fue detenido el pasado 11 de abril de 2019 (…) los agentes se presentaron con una orden de detención para una persona de nacionalidad rusa", dice el comunicado al que accedió Sputnik.

Además, el comunicado facilitado a esta agencia por Carlos Poveda, abogado en Ecuador del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denuncia que la policía no contaba con una "orden válida", pero igual así "impidieron la libre movilización de Ola y le solicitaron su pasaporte" para luego redactar "una nueva orden con su nombre".

El hecho ocurrió cerca de las 14.00 hora local (19.00 GMT), cuando agentes de la Policía Nacional impidieron un viaje a Japón, planificado hace un mes atrás, agrega el texto que no incluye el nombre de los abogados.

Bini no habla español y no se conocía su paradero hasta el viernes a las 8.00 (13.00 GMT) cuando fue llevado a la Unidad de Flagrancia de Fiscalía, señalaron los letrados.

Encuesta Sputnik: ¿Qué significa el arresto del fundador de WikiLeaks Julian Assange para el mundo?

"Durante este tiempo, no tuvimos acceso a nuestro cliente y fuimos intimidados por miembros de la Policía Nacional. La detención tampoco fue comunicada al consulado de Suecia, como es mandatorio en el caso de ciudadanos extranjeros. Al momento, de redactar este comunicado Ola Bini sigue detenido sin que se hayan presentado cargos en su contra esperando", agregaron.

Además, denunciaron que se ha "incumplido el debido proceso", y exponen 12 irregularidades; entre ellas que Bini no es el ciudadano ruso que las autoridades estaban buscando, que su defendido no contó con un traductor en el momento de la detención y que no se le leyó ninguno de sus derechos contenidos en el artículo 76 de la Constitución.

"Durante su estancia en el Aeropuerto, se le hizo preguntas sin presencia de abogado alguno ni de traductor ninguno", asegura la defensa del sueco que agrega que luego lo trasladaron a un edificio y lo hicieron "dormir en la intemperie, sin protección alguna".

Ola Bini es un "reconocido desarrollador" de Software Libre y ha realizado talleres para activistas y periodistas en defensa de su privacidad.

Más aquí: Extradición de Assange: "Parece difícil creer que Ecuador no supiera del pedido de Estados Unidos

Por su parte, la fiscalía de Ecuador debía decidir el viernes si presentaba cargos o liberaba Bini.

"Al mediodía del viernes (hora local), Bini aún permanecía en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, cuyos funcionarios tienen 24 horas para reunir elementos y formular o no cargos en su contra", informó Ecuavisa.

© AFP 2019 / Thomas Samson Sitios web de Ecuador sufren millones de ataques informáticos tras detención de Assange

La fiscalía sostuvo en un comunicado el viernes que en un allanamiento al domicilio de Bini halló "indicios" como equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y libros relacionados con hackeo electrónico.

La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó el jueves la detención de Bini y de otras dos personas, a las que definió como "hackers rusos".

Romo afirmó que "desde hace varios años vive en Ecuador uno de los miembros clave de esta organización, de WikiLeaks".

"Tenemos evidencias suficientes de que (esa persona) ha estado colaborando con intentos de desestabilización en contra del Gobierno", dijo la ministra.

Assange, fundador de WikiLeaks, fue despojado el jueves del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en Reino Unido y detenido por la policía británica.

También: "Ni las dictaduras militares entraban en las embajadas"… ¿Qué significa la entrega de Assange?

La detención de Assange se hizo también "en el nombre de las autoridades de Estados Unidos" que presentaron el jueves una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por la presunta comisión de delitos de intrusión informática.

El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.

© Sputnik / Demond Cureton Más de 48.700 personas firman petición contra extradición de Assange a EEUU

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.

Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto, que la policía británica hizo efectiva el 11 de abril.