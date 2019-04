Brasil, ¿dispuesto a intervenir militarmente en Venezuela?

El politólogo Paulo Velasco, director del Curso de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) e investigador del Centro Brasileiro de Relaciones Internacionales (Cebri), se mostró preocupado acerca de la declaración de Bolsonaro.

"Es una declaración fuerte, contundente", subrayó Velasco en una entrevista con Sputnik Brasil.

Aunque, de acuerdo a la Constitución brasileña, el presidente del país necesita de la aprobación del Congreso Nacional para declararle la guerra a otra nación, sus palabras "no dejan de ser una declaración de fuerza", agregó.

Velasco destacó que la actual postura asumida por Bolsonaro va en contra de todo el trabajo político internacional llevado a cabo por Brasil en las últimas décadas. El país siempre se ha presentado como garante de la estabilidad del Cono Sur y como intermediario en conflictos entre los países de la región.

La posición del mandatario de Brasil, sin embargo, no la comparten los militares que ocupan altos cargos en su Gobierno, entre ellos el vicepresidente Hamilton Mourao, general retirado del Ejército brasileño. En una reciente visita a EEUU, el segundo hombre más poderoso de Brasil defendió una solución pacífica a la crisis venezolana e incluso abogó por garantías y protección al presidente bolivariano, Nicolás Maduro, en caso de una transición de poder.

"Mourao cuando habla, habla en nombre de la clase militar. Los soldados no quieren una aventura militar en Venezuela, no tienen nada que ganar con eso. Además del riesgo de pérdidas concretas, materiales, en términos de vidas humanas, no lucrarían absolutamente nada con una acción en Venezuela", afirmó el politólogo.

Según Velasco, Bolsonaro probablemente evitará un enfrentamiento político con las Fuerzas Armadas de su propio país. Es decir, una declaración de guerra contra Venezuela sería muy poco probable, incluso si el "ala ideológica" de la Administración se postula a favor de la intervención.

"Pese a la contundencia de su discurso, se trata mucho más de una puesta en escena y de la necesidad de demostrar fuerza que de una verdadera intención de llevarlo a cabo, entrando en conflicto con el vicepresidente y con toda la clase de las Fuerzas Armadas. El Ejército ya declaró, a través de varios representantes, que no tiene ningún interés en una acción de esta naturaleza", concluyó Velasco.

