El día que Julian Assange se comparó con Fidel Castro (vídeo)

En 2013, Assange realizó una videoconferencia La Habana-Londres con periodistas cubanos auspiciada por el Instituto Nacional de Periodismo José Martí. En el vídeo, la periodista de la televisión cubana Cristina Escobar le preguntó por el futuro de WikiLeaks llegado el momento de un posible arresto en Suecia o EEUU.

Assange reconoció entonces su "confianza total en los trabajadores de la organización" e hizo referencia a una curiosa anécdota de cuando, en una ocasión, estuvo arrestado durante diez días. Resultó chistoso el hecho de que Wikileaks publicó más durante esos días que antes, admitió el programador australiano.

"Y como he dicho, la organización puede mantener el trabajo aunque yo no esté presente. Es quizás como el caso de Fidel Castro quien como figura puede no estar dirigiendo el país pero su autenticidad se mantiene en lo que el país va a continuar haciendo", dijo el periodista.

Pero al parecer la simpatía entre estas dos figuras era mutua. En 2010, Castro publicó una reflexión en el sitio Cubadebate donde elogió al australiano. "Está demostrando que el más poderoso imperio que ha existido en la historia podía ser desafiado", escribió entonces.

Castro, que entonces ya había renunciado a la presidencia de Cuba pero que mantenía su cargo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, indicó que Assange "puso al imperio moralmente de rodillas".

Con anterioridad, el líder de la Revolución cubana había pedido que se levantaran varias estatuas a WikiLeaks por publicar miles de documentos militares secretos sobre la guerra de EEUU en Afganistán.