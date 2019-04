Obispo crítico del Gobierno de Nicaragua confirma traslado al Vaticano

"Siento un gran dolor de no poder estar físicamente con el pueblo amado de Dios en Nicaragua, no abandono al pueblo de Dios, no me voy a desentender de Nicaragua. Yo también he llorado esta decisión del santo padre que he aceptado con obediencia y que ha hecho llorar mi corazón", afirmó Báez.

El hasta ahora obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, puesto en el que cumplió 10 años, se presentó ante la prensa junto al cardenal Leopoldo Brenes, quien precisó que el Sumo Pontífice tomó la decisión tras reunirse con Báez hace dos semanas.

Báez relató que en ese encuentro actualizó al papa sobre la crisis política que persiste en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de abril de 2018, las cuales respaldó públicamente, además de denunciar las detenciones ocurridas durante y después de las manifestaciones.

El sacerdote, de 60 años, reveló además una alerta recibida desde la embajada de Estados Unidos en Nicaragua sobre un supuesto plan para asesinarlo a mediados del pasado año, la cual notificó a la Conferencia Episcopal de su país.

© REUTERS / Juan Carlos Ulate Gobierno de Nicaragua confirma excarcelación definitiva de opositores

"Doy gracias al papa Francisco quien habiendo confirmado mi ministerio y mi estilo episcopal, me ha pedido ir a Roma por un tiempo. Llevo en mi corazón de pastor la alegría y las tristezas, los dolores y esperanzas de mi pueblo de Nicaragua", publicó luego Báez en su cuenta de la red social Twitter.

El Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (izquierda) no se ha pronunciado sobre el tema, aunque mantiene comunicación constante con el nuncio apostólico del Vaticano, Waldemmar Sommerstag, uno de los testigos del proceso de negociaciones con la opositora Alianza Cívica.

Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración de Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de "terroristas".

Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.

Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno informó el 9 de abril que mantiene reuniones informales con los delegados de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en varios puntos medulares de su agenda.