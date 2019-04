El expresidente peruano Kuczynski denuncia persecución tras ser detenido por caso Odebrecht

"Mire, aquí hay una persecución. Yo he contestado a la Fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y bueno, yo veré qué cosa me están pretendiendo decir ahora", afirmó el exmandatario en declaraciones a la emisora colombiana W Radio.

Kuczynski afirmó que en febrero dos ejecutivos de la constructora brasileña dijeron a los fiscales del equipo de la operación Lava Jato que no tuvieron tratos con él y "nunca hizo nada con ellos".

© REUTERS / Mariana Bazo Legisladora opositora denuncia a presidente de Perú por trabajos con Odebrecht

Este 10 de abril, la justicia dictó prisión preliminar de diez días (el plazo máximo para esta medida según la ley peruana) para el expresidente, para su secretaria, Gloria Kisic, y para su chofer, José Luis Bernaola.

La Fiscalía sostiene que los detenidos estarían implicados en delito de lavado de activos por la construcción del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, ambos adjudicados a Odebrecht de manera ilícita.

A Kuczynski también se le investiga por un supuesto aporte de 100.000 dólares de parte de un conjunto de empresas ligadas a Odebrecht, monto que sirvió para financiar su campaña presidencial en 2016.

Actualmente Kuczynski tiene impedimento de salida del país mientras la Fiscalía alista la etapa preparatoria de su acusación.