Arreaza: Venezuela aplicará estrategias "de guerrilla" para hacer llegar petróleo a Cuba

"Somos expertos en guerrilla. Cuando el capitalismo ataca, buscamos otras vías dentro de la legalidad. No puedo revelar la estrategia, pero haremos cumplir los compromisos venezolanos con pueblos hermanos como Cuba", dijo Arreaza interrogado en rueda de prensa.

El Departamento del Tesoro anunció la inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de dos compañías que operan en el sector petrolero venezolano y de 34 naves que son propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que participan en la distribución de crudo a Cuba.

"Estados Unidos sigue tomando fuertes medidas contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, no solo para aislar a las empresas venezolanas corruptas, sino también para combatir a los que apoyan a Maduro en La Habana", sostuvo en un comunicado el Departamento del Tesoro.

Además de los 34 buques de PDVSA, las sanciones afectan a Ballito Shipping Incorporated, con sede en Liberia, y ProPer In Management Incorporated, con sede en Grecia.

Ballito Bay Shipping es propietaria del tanquero Despina Andrianna, que entregó crudo desde Venezuela a Cuba durante febrero y marzo de 2019, pese a las advertencias de EEUU, según el Departamento del Tesoro.

Esa sanción es una advertencia para otras empresas de transporte de petróleo, dijo el viernes a Sputnik el economista experto en Petróleo, Rafael Quiroz.

"Las empresas de transporte de crudo se abstendrían de llevar crudo venezolano para evitar sanciones, porque ellas en algún momento tendrán que llevar petróleo a puertos y refinerías de Estados Unidos y van a estar vetadas", indicó Quiroz, jefe de cátedra de economía y políticas petroleras de la Universidad Central de Venezuela.

Quiroz explicó que, si bien Estados Unidos no puede interceptar esos buques en aguas internacionales, porque no es fiscal de tránsito en mares internacionales, esa empresa de transporte de crudo ya no podrá comercializar el petróleo que salga de la nación norteamericana, y sus activos en ese país serán congelados.

En lo que va de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha aplicado casi una decena de sanciones contra Venezuela con el objetivo de presionar a su Gobierno y provocar la salida del presidente Nicolás Maduro.

Además, Arreaza sostuvo en una rueda de prensa que se reunió tres veces con el Grupo de Contacto Internacional encabezado por la Unión Europea (UE) que busca resolver la crisis venezolana mediante la celebración de elecciones presidenciales libres y creíbles.

"Me he reunido tres veces con ellos; se han reunido con representantes de los poderes públicos. Cualquier iniciativa que busque promover el diálogo es bienvenida", dijo Arreaza en conferencia con corresponsales extranjeros.

Los ministros de Exteriores de la UE examinaron en una reunión informal los avances del Grupo de Contacto sobre Venezuela.

La jefa de la política exterior del bloque, Federica Mogherini, dijo al término de la reunión que "vamos a intensificar el trabajo sobre la vía política, preparando el terreno para que se celebren elecciones de forma libre y transparente lo antes posible", si bien reconoció que ese objetivo "todavía está lejano".

Respecto del segundo asunto prioritario del Grupo de Contacto, el acceso de ayuda humanitaria para la población, Mogherini valoró positivamente que se haya permitido el ingreso de agencias de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional para operar en el terreno.

Mogherini no descartó adoptar nuevas sanciones contra altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro y sostuvo que, pese al plazo de 90 días que tenía el Grupo de Contacto para actuar, este "no tiene fecha de caducidad" y que a mediados de mayo se volverán a analizar sus avances.

El ministro Arreaza dijo por su parte que "mantenemos las puertas abiertas para el Grupo de Contacto".

El Grupo de Contacto está integrado por la UE, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica y Ecuador.

Fue establecido el 31 de enero por la UE y celebró su primera reunión ministerial el 7 de febrero en Montevideo.

Volverá a reunirse en mayo en Costa Rica.