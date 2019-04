Macri: el reclamo por soberanía de Islas Malvinas es irrenunciable

"El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es legítimo e irrenunciable (…) Para avanzar está claro que necesitamos construir consensos que trasciendan los gobiernos", dijo el presidente en un video publicado en Facebook.

© Sputnik . Centenares de personas rinden homenaje a los veteranos y caídos en las Malvinas

El martes se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de las Malvinas a 37 años del conflicto bélico.

Macri aclara en su mensaje que para lograr la soberanía de las islas se debe apelar al diálogo, "la construcción de confianza y el respeto internacional" y sostuvo que "va a ser un proceso largo".

En abril de 1982, la última dictadura militar argentina (1976-1983) intentó recuperar las Malvinas por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con su derrota y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos.

El presidente afirmó que cuando el Gobierno trabaja con madurez, apostando al diálogo, se logran resultados "concretos" como el de la identificación de los 122 soldados que fueron enterrados en las islas.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) dijo el martes que la lucha por la soberanía de las islas Malvinas tiene que formar parte de una política de estado.

"Hablar de las Islas Malvinas, de nuestra soberanía, de nuestros combatientes, no puede ser aislado de un contexto político global. No se puede defender Malvinas y no defender la industria nacional (…) Malvinas tiene que formar parte de una política de estado y no puede estar ausente en lo que concebimos como un proyecto de país", dijo la exmandataria en su cuenta de Twitter.

Argentina y Reino Unido mantienen un conflicto por la soberanía de las Malvinas, que se encuentran bajo control británico desde 1833.

El 21 de diciembre la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo que la soberanía británica de las Islas Malvinas no está en debate, y que más allá del buen relacionamiento con el Gobierno argentino, el compromiso de Londres al respecto se mantiene incambiado.

La primera ministra británica añadió que mientras los habitantes de Malvinas "deseen seguir formado parte de la familia del Reino Unido", va a defender ese derecho.