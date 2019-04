Crisis militar en Uruguay: familiares de desaparecidos apuntan a 'gente incapaz' en el Gobierno

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dedicada al reclamo por esclarecer crímenes de la dictadura militar en Uruguay, consideró que hubo responsabilidad del Gobierno de Tabaré Vázquez en no advertir que dos militares retirados habían confesado crímenes ante un Tribunal de Honor del Ejército en 2018.

En diálogo con Sputnik, Óscar Urtasun, portavoz de la organización, valoró la decisión del presidente Tabaré Vázquez de destituir al ministro de Defensa Jorge Menéndez, su viceministro Daniel Montiel, al comandante en jefe del Ejército José González y a su jefe del Estado Mayor, Alfredo Erramún, y a otros cuatro generales del Ejército.

Todos los militares destituidos por Vázquez habían integrado el Tribunal de Honor que en 2018, según consignó recientemente una investigación periodística, no derivó a la Justicia civil las confesiones de los exmilitares José 'Nino' Gavazzo y Jorge 'Pajarito' Silveira sobre la muerte por torturas y posterior desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro, un preso político de la dictadura uruguaya.

La participación del Gobierno uruguayo en el caso fue cuestionada, puesto que la resolución de ese Tribunal de Honor fue homologada en una resolución firmada por el propio presidente Vázquez.

Para Urtasun, que la Presidencia uruguaya no hubiera advertido el contenido del expediente se explica porque el mandatario "se ha rodeado de gente incapaz, a la que si no le dan la orden de que 'traiga tal cosa', no soluciona nada por sí misma".

Para el integrante de Madres y Familiares, esa situación "es una elección que hace Tabaré Vázquez", por lo que en última instancia "es responsabilidad" del propio presidente.

Urtasun dijo además que Uruguay que el actual Gobierno de Uruguay ha tenido "un Ministerio de Defensa espantosamente elegido". Además de cuestionar al recientemente removido Jorge Menéndez, apuntó contra el ya fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, exintegrante del movimiento guerrillero Tupamaros (operativo entre las décadas de 1960 y 1970):

"Estaba más para defender a los militares que a las víctimas", denunció el familiar.

"La mayor responsabilidad es del Estado y el Estado es el Poder Ejecutivo, aunque no olvidemos al Poder Legislativo, que está ausente en toda esta realidad. Y no olvidemos al Poder Judicial, porque da lástima tener un Poder Judicial de este tipo", sintetizó.

A pesar de que Gavazzo y Silveira dieron detalles de cómo desaparecieron el cuerpo de Gomensoro, Urtasum reclamó que se realice "un análisis" de sus declaraciones para establecer si son verídicas. Es que, para el portavoz de la organización de familiares, ambos exmilitares "son los dueños del verso, la mentira y la atrocidad y con tal de salvar el pellejo son capaces de cualquier cosa".

Además de continuar las investigaciones, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclama que Uruguay enfrente un cambio en la 'cultura' vinculada a las fuerzas armadas en ese país.

"Hay que resolver cómo se culturiza a las Fuerzas Armadas. Siguen manteniendo liceos y escuelas militares en las que no son parte de la sociedad y están por encima", señaló.

Para Urtasun, los militares uruguayos deben saber que "no son los favoritos del rey" sino que son parte de un "sistema democrático" en lo que pueden ser cuestionados por sus actos.