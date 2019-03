Un analista advierte debilidad de garantías para comicios en Ecuador

"Por el modo que están encarando el proceso electoral, aumenta la sensación de un quiebre democrático y de la posibilidad de que la voluntad popular no sea respetada; no me sorprendería que se multipliquen los episodios de conflicto y violencia a la hora de contar los votos", dijo Ramírez, doctor en sociología política y docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Unos 13,2 millones de ciudadanos están habilitados a concurrir a las urnas para elegir alcaldes, prefectos y concejales entre casi 80.000 candidatos.

Ramírez sostuvo que "hay mucha arbitrariedad en la regulación institucional que permite decir que el control electoral está bajo amenaza".

El experto recomendó atención a la conducta del CNE en el conteo de los votos.

Según Ramírez, en el CNE se reemplazó de manera arbitraria a funcionarios de carrera y se modificaron procedimientos de control.

Por ejemplo, indicó, se prohibió a los delegados partidarios fotografiar las actas de las mesas de votación.

Ramírez alegó que estos cambios han sido comandados por el opositor Partido Social Cristiano (derecha), con anuencia del Gobierno de Lenín Moreno, y tienen como fin perjudicar las candidaturas de Compromiso Social, el grupo creado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) cuando se escindió de la oficialista Alianza País.

"Eso ha generado un deterioro de la institucionalidad, del Estado del derecho, y una sensación de que, contrariamente al discurso que propagaron de recuperar el Estado de derecho y la democracia, lo que estaba en juego era sacar al correísmo (movimiento afín a Correa)" del Gobierno, dijo.

Ecuador elegirá a 5.682 autoridades locales, entre ellas 221 alcaldes, 23 prefectos y 1.305 concejales.

También se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado de seleccionar al fiscal general de la nación, al contralor, al procurador y al superintendente de bancos.

Los comicios del domingo 24 contarán con supervisión de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, que desplegará a 35 observadores en 18 provincias del país.