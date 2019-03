A 25 años del asesinato de candidato presidencial Colosio surgen pistas inéditas en México

"Lo que hemos identificado es que si bien es cierto no hay evidencia que apunte a nuevos incriminados, sí hay muchas contradicciones, testigos que se desdicen, se retractan de sus acusaciones o dan diferentes versiones en diversos testimonios y de esto la autoridad nunca nos informó", dijo a esta agencia la experta en temas de transparencia

El pasado 28 de febrero, MCCI logró acceso al material que se encontraba clasificado desde que la Fiscalía Especial para el Caso Colosio condenó a Mario Aburto como único responsable del asesinato a balazos durante un mitin de campaña en la norteña ciudad fronteriza de Tijuana.

Las contradicciones y lagunas recién detectadas en la investigación más vigilada en la historia de México "indican el valor que tiene el desclasificar estos expedientes y ponerlos a la luz pública", dice la responsable de la organización que esta fecha ha colocado en su portal vídeos y fotografías que permanecieron sin acceso al público desde el 23 de marzo de 1994, fecha del crimen.

Durante 25 años, las cajas de evidencias permanecieron en una bodega de un juzgado penal del Estado de México, que rodea la capital, donde se llevó a cabo el juicio en contra de Aburto, asesino confeso.

El material al que MCCI logró acceso pertenece al expediente del célebre proceso penal 41/94.

La organización logró "acceso directo" tanto a los videos del juicio como a las cajas que contenían fotografías y otras evidencias del magnicidio.

Ante solicitudes formales de acceso a la información, presentadas por MCCI, en noviembre de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal revocó la reserva que se mantuvo sobre el expediente durante 25 años y ordenó hacerlo público por completo.

Los argumentos principales esgrimidos por los expertos en transparencia lo definen como "un asunto de interés general y que impactó en la opinión pública".

Polémica del "asesino solitario"

MCCI colocó en su portal "Contra la corrupción en México" el expediente al que logró acceso "para que todos aquellos interesados puedan explorar los documentos que lo integran": careos, testimonios, fotografías y vídeos, entre otros materiales.

© Sputnik / Igor Maslov Tiempos violentos: políticos agredidos o asesinados durante campañas electorales

El único documento oficial que podía ser consultado, antes de esta desclasificación eran los cuatro tomos públicos con un resumen de las investigaciones para esclarecer el magnicidio, publicados en 2000.

Pero el expediente desclasificado revela pormenores que complementan las versiones publicadas en un cuarto de siglo.

En los más de 9.000 folios de este expediente, resguardado por las autoridades, hay documentos sobre cómo se sostuvo oficialmente la hipótesis del "asesino solitario".

Esa sentencia es tan polémica que el actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien fue secretario particular de Colosio, puso en duda esa explicación esta semana.

El funcionario del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que "durante la campaña fue normal hablar de que la vida del candidato presidencial corría peligro, esa hipótesis finalmente se confirmó".

Durazo, quien también fue secretario particular y portavoz del expresidente Vicente Fox (2000-2006), dijo el 19 de marzo pasado que "me parece simplista que en un momento de alta confrontación política y en el contexto de la madre de todas las batallas, que es la sucesión presidencial, el asesinato de Colosio tuviera explicación en la mano de un asesino solitario, francamente nunca he aceptado esa tesis".

Por su parte López Obrador recibió este viernes una carta de los padres del sentenciado, Aburto, que viven exiliados en EEUU.

© AFP 2019 / Pedro Pardo Cambio de poderes en México, mucho más que un simple acto protocolario

La misiva la entregó un corresponsal de la cadena Estrella TV de Los Ángeles, EEUU, durante la conferencia de prensa diaria del mandatario, en la que los padres del condenado le piden reabrir el caso.

Al recibir la misiva ante la prensa, López Obrador reveló que no solo conoció al candidato asesinado, sino que cenó con él poco antes de su muerte.

"Conocí a Luis Donaldo Colosio, nos vimos dos días antes de su asesinato, cenamos en la casa de una amiga en común, Clara Jusidman, y lamenté mucho y sigo lamentando su asesinato", expresó el mandatario al recibir un sobre sellado.

López Obrador dijo que el magnicidio, "no debe de olvidarse y tiene que seguirse preguntando qué paso realmente, todo lo que queda sin contestar sobre este crimen".

Al compararlo con el asesinato del presidente de EEUU, John F. Kennedy, en 1963, López Obrador dijo que "cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir, que esto no quede impune en el caso de que se tratara de un crimen de Estado", matizó.

El expediente también contiene al menos 300 videocasetes presentados durante el juicio, y MCCI publicó en su portal 32 videocintas y cuatro audios del día del mitin en el barrio Lomas Taurinas, Tijuana, donde fue perpetrado el asesinato.