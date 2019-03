Corte Suprema de El Salvador aprueba extradición de expresidente Funes desde Nicaragua

"Los magistrados reunidos en Corte Plena votaron este jueves a favor de pedir al gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes. La solicitud fue aprobada con el respaldo de todos los magistrados de la Corte, es decir, con 15 votos", publicó el Diario de Hoy.

© AFP 2019 / Jose Cabezas

El pedido incluye a Ada Mitchell Guzmán, pareja de Funes, y sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, agrega el rotativo.

El exmandatario, asilado en Nicaragua junto a su familia desde septiembre de 2016, afirmó que la decisión era previsible pero el que decidirá su destino es el Gobierno de Daniel Ortega en la nación vecina.

"No me extraña. Como lo dije antes: una CSJ controlada por la derecha era previsible que se pronunciaría a favor de mi extradición. Sin embargo, en la medida que existe un asilo que me protege de esta persecución no es la CSJ la que decide sino el gobierno de Nicaragua", advirtió Funes en su cuenta de la red social Twitter.

Agregó que la resolución viola su derecho a la defensa, pues no tiene en cuenta sus argumentos y razones por las que considera que es objeto de una persecución.

Óscar López Jerez, magistrado de la Sala de lo Civil, declaró a El Diario de Hoy que la votación del caso Funes fue "rápida", pues la información requerida al juez de la causa "llenaba todos los requisitos y estaba bien fundamentada".

© AP Photo / Luis Romero, File

López Jerez agregó que este viernes podrían remitir al ministerio salvadoreño de Relaciones Exteriores el expediente para que la Cancillería gestione la solicitud de extradición con las autoridades de Nicaragua.

Esta solicitud de extradición fue remitida a finales de septiembre pasado por el Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, aunque su discusión comenzó en diciembre.

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó la pasada semana durante una reunión empresarial en Washington que Funes enfrentará la justicia de su país, "le guste o no le guste".

Funes, un periodista reconocido por destapar los escándalos de corrupción de los gobiernos de la derechista Alianza Repubicana Nacionalista (ARENA), llegó al Ejecutivo en 2009 gracias a una alianza estratégica con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

En la actualidad tiene abiertos cuatro procesos penales con sendas órdenes de captura en El Salvador por peculado, enriquecimiento ilícito y sobornos.