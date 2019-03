Constituyente califica de "tendencioso" informe de Bachelet sobre Venezuela

"¿Cuál criminalización de la protesta? ¿Cuál sistematización de tortura? No niego que hayan casos particulares de violaciones de derechos humanos y hay que atenderlas, pero de eso a que me digas que es un comportamiento sistemático por parte del Estado es un informe tendencioso, es un informe mentiroso, y no creo en la veracidad del informe", expresó.

© REUTERS / Joshua Roberts La alta comisionada de DDHH de la ONU comenta las sanciones de EEUU a Venezuela

El miércoles 20 de marzo, Bachelet presentó ante el Consejo de DDHH de la ONU en Ginebra un informe sobre Venezuela en el que aseguró que existen en la nación sudamericana "numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad".

Díaz, quien es representante de Venezuela ante la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH, dijo que Bachelet no es objetiva, ya que no reconoce en el informe las sanciones que EEUU ha impuesto contra la nación sudamericana y que han generado graves consecuencias económicas.

"Ese comportamiento no es objetivo, al menos no apunta hacia la verdad ¿por qué no dice nada de las sanciones unilaterales de los Estados Unidos? ¿Por qué no condena a EEUU por la aplicación de sanciones unilaterales? Allí sí yo estaría apoyando ese informe, no, pero se queda callada la boca", acotó.

Temas relacionados: La ONU apoya a Venezuela en su lucha contra las sanciones

© Foto : Hector Teran Venezuela: resiliencia en tiempos de guerra no convencional

Desde el pasado 11 de marzo, una comisión técnica de la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU se encuentra en Caracas, donde ha sostenido reuniones con diversos sectores: representantes del Gobierno, dirigentes opositores, Consejo Nacional Electoral, familiares de políticos presos, entre otros.

En ese sentido, Díaz, quien además preside la Comisión de DDHH y Garantías Constitucionales en la Asamblea Nacional Constituyente, consideró que los delegados de la ONU "ocultaron la otra parte de la historia".

"Yo no creo que la delegación haya observado, porque esa misma delegación fue la que hizo el informe en el año 2018, ellos tienen una posición tomada con respecto a Venezuela, en este caso lo que hicieron fue reunirse con todos los actores, pero desafortunadamente ocultaron la otra parte de la historia, ese es el problema", precisó.

Además: Algunas reflexiones emanadas de la situación de Venezuela

La asambleísta exhortó a Bachelet a "meterle la lupa" a otros países, donde asegura sí existen numerosas violaciones de los derechos humanos.

© REUTERS / Carlos Julio Martinez La amenaza más importante que deberá enfrentar Venezuela

"¿Por qué no se mencionan las graves violaciones de DDHH en Colombia, en México, en Chile con los mapuche, o en Francia, que acaban de criminalizar la protesta metiéndole el ejército a los chalecos amarillos?", señaló la abogada.

Sin embargo, el 5 de marzo, Bachelet criticó en su informe anual la situación que se observa en Venezuela y reconoció que la misma fue exacerbada también por las sanciones internacionales impuestas a Caracas.

A finales del año pasado, el presidente Maduro invitó a Bachelet a su país donde "le permitirá conocer de primera mano, y revisar junto al Gobierno Bolivariano los amplios e históricos esfuerzos a favor de garantizar y promover los derechos humanos del pueblo venezolano".

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 26 de septiembre, por 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, una resolución sobre Venezuela que pide al Gobierno aceptar ayuda humanitaria internacional y expresa preocupación "por las graves violaciones de los derechos humanos".