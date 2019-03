La expresidenta argentina culmina visita a Cuba y presentará documentación médica de su hija

"El viernes [22 de marzo], en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud. Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente", comentó la exmandataria en su cuenta de la red social de Twitter.

​Fernández arribó a Cuba el pasado 14 de marzo para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana, donde es atendida por presentar un síndrome purpúrico en estudio y polineuropatía sensitiva, entre otras dolencias, según el documento clínico.

En otro mensaje publicado en Twitter, aseguró que su hija piensa "que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud".

"No sé… La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón", añadió.

​Tanto Cristina como sus hijos Máximo y Florencia afrontan acusaciones de la justicia argentina por cuatro casos de presunta corrupción, pero la exmandataria insiste en que son parte de una persecución política de sus adversarios.

Fernández también envió un mensaje a los médicos y auxiliares que trabajan en el CIMEQ de La Habana, a quienes expresó su reconocimiento y agradecimiento.

"Especialmente al doctor Roberto Castellanos Gutiérrez y al doctor Charles Hall Smith, por su capacidad pero sobre todo por su humanidad", escribió la exmandataria en Twitter.

​"A todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su afecto y su fuerza, muchísimas gracias de corazón. Y finalmente, a las autoridades de la República de Cuba… gracias infinitas por toda su solidaridad", añadió.

​El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla despidió a Fernández en el aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.