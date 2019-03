Indígenas que protestan en Colombia denuncian agresiones por parte de la Policía

"Cerca de las 8:30 de la mañana [13:30 GMT] fueron arremetidas las comunidades indígenas, campesinas y afros por el Escuadrón Móvil Antidisturbios [Esmad] de la Policía. Estas comunidades se encontraban concentradas sobre la vía del corregimiento [aldea] de Asnazú, municipio de Suárez", denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en un comunicado.

El CRIC agregó que la carretera fue denominada por la Gobernación del Cauca como cordón humanitario y por decisión de los indígenas "se tomó la decisión de bloquear esta vía ante la negativa del Gobierno Nacional de dialogar" con los manifestantes.

El equipo jurídico del CRIC se desplazó hasta la zona para verificar lo sucedido, y agregó que en estos momentos continúan las confrontaciones en inmediaciones de la concentración de campesinos, indígenas y afros en ese sector.

La protesta indígena, que comenzó el 10 de marzo y que mantiene bloqueada la vía Panamericana en varios tramos del suroeste del país, por donde transitan cerca de 50.000 vehículos al día, empieza a generar desabastecimiento de alimentos y combustibles en ciudades vecinas al departamento del Cauca, como Pasto y Cali.

Los indígenas piden al Gobierno central que cumpla con la implementación del acuerdo de paz, dé protección a líderes sociales y facilite una nueva discusión del Plan Nacional de Desarrollo para que les sean reconocidos sus territorios ancestrales, peticiones a las cuales agregaron un llamado para que el presidente Iván Duque se comprometa a no patrocinar una intervención en Venezuela.

© AP Photo / Fernando Vergara Senador de FARC visitó a indígenas para buscar acercamiento con el Gobierno colombiano

Una comisión del Gobierno colombiano, liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, llegó el 20 de marzo al municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, donde permanecen cerca de 8.000 indígenas en protesta, para hablar con sus voceros y lograr que los nativos despejen la vía.

Sin embargo, los líderes indígenas exigen la presencia de Duque en el lugar, por lo que no se han reunido con la comisión.

El 20 de marzo la ministra afirmó que "el Gobierno se mantendrá en la región, esperamos que en las próximas horas los indígenas puedan confirmar la reunión".

En la protesta se han registrado enfrentamientos entre los indígenas y miembros del Esmad, que el 19 de marzo dejaron a un policía muerto y a ocho personas más heridas, entre ellas dos civiles, según las autoridades.

Por su parte, el CRIC cifra en más de 20 los heridos en las últimas jornadas, entre ellos varios nativos.

Este 21 de marzo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, cuestionó que los indígenas no hayan identificado al responsable de la muerte del agente de policía y señalado que se trató de un francotirador.

"Me sorprende mucho que siempre la guardia indígena vive capturando a los responsables, pero en este caso yo no veo por qué no han capturado a la persona autora material del crimen del policía y las heridas a los demás soldados, esperamos que los indígenas nos entreguen a esas personas para ser judicializadas", dijo Botero.

Los indígenas afirman que mantendrán la protesta hasta tanto Duque se reúna con ellos en el departamento del Cauca, pero el presidente insiste que lo hará una vez los nativos desbloqueen la vía.