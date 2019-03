Autoridades venezolanas refuerzan el bloqueo del puente fronterizo con Colombia

"Ahorita hay en total unos 12 contenedores, y los rompieron por encima y les echaron tierra", relataron a Sputnik vecinos del sector Tienditas.

Además, los residentes de la zona enviaron a Sputnik fotografías en las que se evidencia la colocación de contenedores por parte de las autoridades venezolanas.

© REUTERS / Manaure Quintero El gobierno en la sombra y la parálisis estratégica: hipótesis de conflicto para Venezuela

El puente Tienditas fue concluido en 2015, pero jamás se inauguró por las diferencias diplomáticas entre ambos países.

La tensión entorno a esta infraestructura surgió, luego de que líderes de oposición aseguraron que por allí ingresarían los camiones con donativos de alimentos y medicamentos de Estados Unidos y otros países.

El puente del lado de Cúcuta (este), Colombia, se convirtió en centro de acopio de los donativos e incluso en sus inmediaciones se realizó un concierto Aid Live para recaudar fondos por Venezuela, el día 22 de febrero.

Mientras, del lado de Venezuela hubo también presentación de artistas en apoyo al presidente Nicolás Maduro y contra la injerencia de Estados Unidos.

Además: La 'ayuda' con la que EEUU chantajea al mundo

Desde los primeros días del mes de febrero el bloqueo de puente fue reforzado por parte del Gobierno de Venezuela y se incrementó la presencia de funcionarios del ejército.

Mientras, la noche del 22, las autoridades anunciaron el cierre de los puentes Simón Bolívar, Ureña y Boca Grita, en los cuales se registraron enfrentamientos los días 23, 24 y 25 de febrero entre quienes intentaban ingresar los camiones y militares que impedían su paso.

© AP Photo / Rodrigo Abd Lo que ocurre en la frontera entre Venezuela y Colombia (vídeo)

Desde entonces los tres puentes están cerrados, lo que ha afectado el flujo de miles de habitantes que hacen vida entre ambos países, los cuales se han visto obligados a transitar por pasos ilegales a través del río que separa a ambos países.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela ha dicho que no abrirá los puentes hasta que no haya un compromiso de no agresión por parte de Colombia, el cual ha respaldado todas las iniciativas de la oposición y ha sido señalado por el presidente Maduro como aliado de Estados Unidos.

También: EEUU prepara complots tras el fracaso de la 'revolución de colores' en Venezuela

El Gobierno de Venezuela acusa a la Casa Blanca de amedrentar a países fronterizos con su territorio, para que lo apoyen en su intento de impulsar un golpe de Estado en el país caribeño.