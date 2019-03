"Bolsonaro busca agradar a Trump cediendo a opción militar para Venezuela"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, busca dar una buena imagen a su par de EEUU, Donald Trump, al no descartar el apoyo a una intervención militar en Venezuela, dijo a Sputnik el especialista en Relaciones Internacionales, Fernando Brâncoli.

"(El hecho de no descartar tajantemente la intervención militar en Venezuela) tiene algo de querer aproximarse a Trump", comentó el académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

© REUTERS / Fabio Teixeira Analista: EEUU quiere a Brasil en la OTAN para atentar contra Venezuela

El analista llamó a recordar que en otras ocasiones la respuesta de líderes del Gobierno fue "bastante negativa: el vicepresidente Hamilton Mourão (un general del Ejército) es totalmente contrario (a la intervención), otras figuras militares también… Bolsonaro dentro de esa ecuación quiere agradar a Trump".

Trump recibió a Bolsonaro en la Casa Blanca, donde abordaron varios temas, entre ellos la situación de Venezuela.

Brâncoli y muchos otros analistas coinciden en que dentro del Gobierno brasileño conviven en tensión dos posturas: la de los militares, contrarios a cualquier apoyo a una intervención armada en Venezuela, incluso logístico, y la del entorno más ideologizado de Bolsonaro, que no ve con tan malos ojos esa posibilidad.

Además: EEUU está cerrando el acuerdo para permitir lanzamientos espaciales desde Brasil

En ese último grupo está el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, muy alineado con EEUU, y uno de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, que a pesar de que no tiene ningún cargo en el Gobierno, ejerce prácticamente como un segundo canciller.

© AP Photo / Roni Lehti / Lehtikuva Experto advierte exageración de Trump sobre presunto ingreso de Brasil a OTAN

Contra todo pronóstico, Eduardo Bolsonaro estuvo presente en el encuentro privado entre su padre y Trump el martes en la Casa Blanca, y durante la comparecencia conjunta el presidente estadounidense le felicitó en público, alabando su "fantástico" trabajo en relación a Venezuela, lo que según la prensa local provocó un fuerte malestar en el ministro de Relaciones Exteriores.

Aunque Brasil inauguró, en palabras de Brâncoli, la "diplomacia familiar", y el hijo del mandatario ejerce una fuerte influencia en su padre hacia posturas más radicales, cuando las discusiones más mediáticas bajan al pragmatismo del mundo político, otros sectores del Gobierno ejercen su poder y ponen límites.

"Mourao se comporta como el adulto en la sala", graficó el analista.

Más aquí: ¿Por qué Bolsonaro desea(ba) una base militar de EEUU en Brasil?

En la rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump subrayó que todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela, y Bolsonaro no sólo no descartó la hipótesis de una intervención militar, sino que sembró dudas al decir que no podía desvelar el contenido de su conversación con el presidente estadounidense por una cuestión de estrategia.

"Fue una pésima respuesta, es una forma de decir que estás examinando la opción militar", afirmó en declaraciones a Sputnik el profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro, Paulo Sérgio Wrobel, que no obstante no prevé un escenario bélico a corto plazo.

En su opinión, los EEUU están esperando "un paso en falso" del Gobierno de Nicolás Maduro (como una posible detención del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, por ejemplo) para tener un pretexto sólido para actuar en el país.

Otra opción, según el profesor, es que la amenaza del uso de la fuerza sea simplemente una manera de aumentar la presión sobre Maduro, igual que se usan las vías diplomáticas o las sanciones económicas, y que nunca llegue a materializarse.