Ministro guatemalteco afirma que está vigente orden de captura de exfiscal general Aldana

"Degenhart dijo que la orden de captura en contra de Thelma Aldana se encuentra vigente, por lo que en cuanto la ex fiscal general ingrese al país será capturada. Degenhart se retiró sin responder preguntas", informó la web Nómada en la plataforma Twitter.

El ministro agregó que su oficina no recibió ninguna revocatoria de la orden de detención filtrada el pasado martes en contra de Aldana, quien afirma que posee inmunidad por estar inscrita como candidata presidencial del Movimiento Semilla.

El titular guatemalteco del Interior enfatizó que cuando Aldana sea ubicada por las autoridades "será inmediatamente conducida a la Torre de Tribunales".

Aldana afirmó a la cadena CNN en Español desde El Salvador que regresaría a Guatemala posiblemente este jueves en la noche, y que goza de inmunidad como candidata inscrita en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El director del Registro, Leopoldo Guerra, afirmó en declaraciones citadas por el portal informativo Soy502 que los candidatos gozan de inmunidad cuando su inscripción ha quedado en firme, tras resolverse posibles impugnaciones.

"No puedo decir si ella (Aldana) ya tiene inmunidad, porque están en el procedimiento de que se les acaba de notificar y la resolución aún no está en firme y la inscripción aún no está firme", afirmó Guerra.

En este contexto, el periódico La Hora reportó que el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido Avanzada Nacional (derecha), presentó un recurso de nulidad contra la inscripción de Aldana, en consideración a la orden de captura.

El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, aseguró a la cadena local TCS dijo que no recibió ninguna alerta para detenerr a Aldana, quien permanece en esta nación centroamericana.

"Ayer (martes) tomamos la iniciativa de consultar con Guatemala y nos informaron, extraoficialmente, que el juez que ha emitido la orden de detención no ha hecho una solicitud formal a la oficina central nacional de Interpol de Guatemala para la emisión de la difusión roja", dijo Cotto.

A su vez, Aldana replicó que la fiscalía de su país debería investigar al ministro Degenhart y al juez décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, quien expidió el pedido de detención, pues su caso está en reserva legal y "alguno de ellos dos filtró la supuesta orden de aprensión".

"Asumo que el juez (Cruz) conoce el derecho y sabe que debe inhibirse: se le acabó la competencia", señaló Aldana, expresidenta de la Corte Suprema (2011-2012) y ex fiscal general (2014-2018), cargos en los cuales se dedicó "a sacar la basura de Guatemala", según dijo.

La jurista es célebre por encabezar junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la investigación que llevó en 2015 a la renuncia y posterior encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.

Ahora la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público la investiga por la supuesta contratación irregular de Gustavo Bonilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.

Guatemala realizará sus elecciones generales el próximo 16 de junio, para las cuales ya fueron oficialmente inscritos 21 binomios presidenciales, y tres están a la espera de una resolución del TSE.

En total 26 partidos buscarán ganar 340 corporaciones municipales, 160 curules en el Congreso y 20 en el Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.