Experto advierte exageración de Trump sobre presunto ingreso de Brasil a OTAN

"Tal vez haya sido una excitación del momento de Trump; la idea de que Brasil sea miembro efectivo de la OTAN no está en cuestión, la OTAN es una organización de protección del Atlántico norte y nosotros estamos en el Atlántico sur", remarcó el profesor en una entrevista con Sputnik.

En la reunión entre Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Casa Blanca, el líder estadounidense barajó la opción de que Brasil fuera un aliado prioritario extra-OTAN o incluso un miembro de pleno derecho.

"Le dije al presidente Bolsonaro que también pretendo clasificar a Brasil como aliado prioritario extra-OTAN, o incluso, si lo pensamos, en un aliado OTAN", aseguró Trump.

Sin embargo, por el momento esta promesa no consta en el comunicado conjunto que acordaron los dos países tras el encuentro ni en ningún otro documento oficial.

Wrobel interpretó que Trump se refirió en todo caso a elevar las relaciones de seguridad a otro nivel.

"Es una especie de premio que el país recibe", ejemplificó.

Trump "está proponiendo incluir a Brasil, igual que a Colombia y a otros países, en un nivel diferenciado, pero no me imagino en ningún momento la entrada a la OTAN, me parece imposible; es una organización de 29 miembros y tampoco le compete a EEUU tomar la decisión de forma unilateral", describió el profesor.

A mediados del año pasado Colombia formalizó su adhesión a la OTAN como "socio global", una categoría a la que pertenecen Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán y que supone la cooperación en áreas de interés mutuo en materia de seguridad.

La categoría de socio global se creó para permitir alianzas más allá de la región del Atlántico Norte, que abarca a EEUU, Europa y Canadá, y no supone necesariamente la participación en operaciones militares.

En el encuentro con Bolsonaro en la Casa Blanca, Trump también prometió apoyo para que Brasil ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siempre y cuando renuncie a su condición de estado en desarrollo y al trato especial y diferenciado en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.

Brasil aceptó el pacto, y según el especialista tan solo el tiempo dirá si esa estrategia tiene sentido o no.

"Lo que quedó explícito tras las visita es que el Gobierno de Bolsonaro identifica los intereses brasileños con los intereses estadounidenses", subrayó Wrobel.

Esto no es una novedad en la historia de Brasil, según el profesor.

Tras la independencia del país en 1822 hubo una fuerte alianza entre los dos países y las relaciones también fueron estrechas después de la Segunda Guerra Mundial y durante la dictadura militar (1964-1985).