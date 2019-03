Ministro: EEUU incrementa cerco a Venezuela ante fallidos intentos de golpe

"Creo que es previsible que el imperialismo, el Gobierno estadounidense incrementará toda la política de cerco económico financiero contra Venezuela, la política de sanciones, de intentos de chantaje contra nosotros; y eso tiene que ver con las derrotas que le hemos infringido en los últimos tiempos (…) a sus intentos de golpe de Estado", señaló el ministro a esta agencia.

El funcionario destacó que los planes de golpe de Estado que impulsa la Casa Blanca quedaron en evidencia el 22 y 23 de febrero, cuando se intentó ingresar un cargamento con medicamentos y alimentos por la frontera venezolana desde Colombia sin la autorización del Ejecutivo.

"Es decir, la opción militar que ellos han venido desarrollando contra Venezuela, que se expresó con el plan de intento de golpe de Estado del 23 de enero (con la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó como "presidente encargado"), el intento de vulnerar la integridad territorial venezolana en los días 22 y 23 de febrero con la excusa de aquella falsa ayuda humanitaria y luego con el sabotaje eléctrico, han sido derrotados por el pueblo venezolano", indicó.

Con respecto a la sanción que afecta a la estatal Minerven, el ministro dijo que la Casa Blanca toma medidas sobre Venezuela como si esa compañía estuviese en Estados Unidos y tuviese que someterse a las leyes de ese país y no del propio.

"Me ha llamado la atención la extraterritorialidad de la política estadounidense, ellos legislan y deciden sobre otro, es un expediente que no es nuevo, lo usaron con quienes no se someten a sus designios", apuntó.

Agregó que EEUU "no solo está atacando el petróleo, como ya lo ha hecho con sanciones, sino el oro, que es una fuente importante de las riquezas venezolanas".

Sin embargo, indicó que el Ejecutivo y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están listos para "derrotar con unidad" cualquier acción de Estado Unidos.

El 28 de enero, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a la petrolera venezolana PDVSA que implican el congelamiento de 7.000 millones de dólares y el bloqueo de todos los pagos que hagan empresas estadounidenses que compren petróleo venezolano.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, estimó que Venezuela perdería 11.000 millones de dólares anuales en ingresos por exportaciones petroleras a causa de esas restricciones.