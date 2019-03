Díaz-Canel desmiente acusaciones de The New York Times contra médicos en Venezuela

LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desmintió las acusaciones del diario estadounidense The New York Times contra médicos cubanos que trabajan en Venezuela, y acusó al periódico neoyorquino de alimentar la guerra de odio contra La Habana y Caracas.

"Médicos cubanos jamás podrán ser difamados. Su extraordinaria obra en tierras que el imperio llama "oscuros rincones del mundo" desmiente al NYT (The New York Times) y a su reportero Casey. Alimentar guerra de odio de (senador de EEUU) Marco Rubio contra Cuba y Venezuela es un crimen", escribió Díaz-Canel en su cuenta de la red social de Twitter.

​El pasado 17 de marzo, The New York Times publicó un artículo titulado "Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar votantes", firmado por el periodista Nicholas Casey, donde presenta supuestas acusaciones de ejercer "campañas políticas progubernamentales" de un grupo de médicos cubanos que desertaron de sus misiones médicas en Venezuela.

El diario neoyorquino entrevistó a un grupo de 16 médicos de la isla que abandonaron sus funciones en el programa de colaboración entre Cuba y Venezuela, y afirman haber sido utilizados para ejercer presión política entre sus pacientes a favor del Gobierno bolivariano.

También se pronunció el ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal, quien en un mensaje en Twitter aseguró: "Hoy más que nunca reafirmamos las palabras de Fidel [Castro]: 'El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano'".

Hoy más que nunca reafirmamos las palabras de #Fidel: “El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano…" #CubaEsSalud #SomosCuba 🇨🇺 https://t.co/pSdWRPTq6X — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) March 19, 2019

​Según el diario cubano Granma, que calificó la publicación del NYT como una "fake news" (noticia falsa), este artículo "pone en entredicho la solidaria ayuda médica cubana a ese país [Venezuela]", y —agrega— "replica el mensaje de la injerencia cubana que desde hace unos días no cesan de repetir los halcones de la guerra encargados de la campaña de mentiras contra Cuba y Venezuela".

El periódico local enfatiza que "no sería raro que las fuentes utilizadas por The New York Times formen parte de la 'reactivación' de un programa diseñado para incentivar el abandono de sus misiones por médicos de la Mayor de las Antillas que colaboran en terceros países".

Hace unos días, Cuba denunció las maniobras de los senadores estadounidenses de origen cubano Marco Rubio (Florida) y Robert Menéndez (New Jersey), con larga data de acciones políticas contra el gobierno de La Habana, de intentar reavivar un programa de Parole para profesionales de la salud cubanos, que –añade el periódico- "busca reactivar el robo de cerebros contra galenos de la isla".

"Es la política migratoria de la verdad o la visa", enfatiza Granma.