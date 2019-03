Blondie estremece La Habana a ritmo de rock

Al compás de One way or another, la vocalista Debbie Harry inició la velada acompañada por Christopher Stein y Tommy Kessler en las guitarras, Leigh Foxx al bajo, y Matt Katz-Bohen en los teclados y sintetizadores, miembros de esta banda neoyorquina surgida en 1974, y que 45 años después estremeció el teatro Mella de La Habana, donde no quedaban espacios disponibles y mucho público en las afueras de la sala.

© AP Photo / Robb Cohen Blondie: la banda de EEUU que no se asusta con el bloqueo a Cuba

El concierto rompió todas las expectativas y varias generaciones de cubanos, desde jóvenes que no conocían su música, hasta personas peinando canas, se levantaban de sus butacas para mover sus cuerpos al ritmo de la estridente música de esta banda norteamericana, que forma parte del Hall de la Fama del Rock & Roll desde 2006.

La primera jornada musical de Blondie en Cuba contó además con la participación de la banda de rock afrocubano Síntesis, que dejó bien caliente el escenario, después de casi 40 minutos de interpretaciones muy aplaudidas por el público asistente.

Para el segundo concierto pactado para este sábado en el mismo teatro, los músicos norteamericanos compartirán escenarios con el cantautor de la isla, David Torrens.

Además: Cuba recibe a un millón de turistas en lo que va de año 2019

En sus más de cuatro décadas de historia musical, Blondie ha lanzado al mercado con 11 álbumes de estudio y supera los 40 millones de discos vendidos en el mundo.