Presidente de la petrolera brasileña Petrobras aseguró que su sueño es verla privatizada

"Como liberal, estamos en contra de las empresas estatales; Petrobras privatizada y el BNDES (Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social) extinto, ese sería mi sueño; pero es como en la canción de los Rolling Stones, "You can"t always get what you want", aseguró durante un acto en la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, según recoge el diario O Globo.

Castello Branco afirmó que en América Latina hay un único ejemplo de empresa estatal que funciona bien, la chilena Codel, la mayor productora de cobre del mundo.

"Ya que no podemos privatizar ni tenemos mandato para eso vamos a transformar a Petrobras en lo más cercano posible a una empresa privada", prometió.

El actual presidente de Petrobras también aseguró que pretende recaudar más de 10.000 millones de dólares con la venta de activos de la petrolera.

Durante la campaña electoral, el ahora presidente Jair Bolsonaro prometió privatizar parte de la empresa (la más grande del país), pero preservar para el Estado algunas áreas estratégicas.

