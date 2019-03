"El corte eléctrico en Venezuela podría ser el resultado de un sabotaje"

MacWilliam declaró en una entrevista con Sputnik que el corte de electricidad podría haber sido el resultado de un sabotaje. Sin embargo, el Gobierno venezolano investiga también otras causas, como un posible fallo técnico.

Guaidó asegura que desplazará a Maduro "muy pronto" del palacio presidencial

"Por ahora no hay evidencias concretas que prueben que Guaidó o la oposición venezolana son responsables, pero, si estudiamos pruebas circunstanciales, se abre una fuerte sospecha (…) de que todo esto ha sido un tipo de sabotaje", recalcó.

El interlocutor de Sputnik recordó que sabotajes parecidos se implementaron en los años 70 del siglo pasado en Chile y en la década de los 80 en Nicaragua. En aquella época, era pública y notoria la estrategia intervencionista de EEUU, que se realizó con objetivo de desestabilizar a los Gobiernos de ambos países y que estuvo dirigida contra sus infraestructuras.

Además, MacWilliam llamó su atención a la reacción que tuvieron varios políticos estadounidenses de la Administración Trump después de que se produjera el corte eléctrico en Venezuela.

"No hay comida. No hay medicina. Ahora no hay energía. En el futuro no habrá Maduro", escribió en su Twitter el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

Además, MacWilliam agregó que hoy en día las reclamaciones de la Presidencia venezolana han perdido su impulso.

"Incluso países latinoamericanos que previamente habían apoyado fuertemente a Guaidó parecen estar echándose atrás", destacó.

El periodista espera que tanto el líder opositor venezolano como EEUU busquen oportunidades que les permitan no reconocer los resultados de cualquier investigación acerca de Guaidó.

"Guaidó se denomina a sí mismo presidente, pero no sé qué tipo de presidente solicitaría que EEUU lanzara una acción militar contra su propio pueblo, que llamara a una intervención militar. Por eso el Gobierno venezolano tiene todo el derecho de investigar lo que está haciendo el líder opositor", aseveró.

Para concluir, MacWilliam agregó que, si un escenario parecido se diera en el Reino Unido o EEUU, Guaidó no podría pasear libremente por las calles.

"Estaría ya en la cárcel", aseveró.